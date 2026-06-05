Catolicismo cultural: ¿antídoto o escape del nihilismo?

Cuando asignamos a una comunidad el papel de cordero y a otra el de lobo, lo que estamos haciendo, aun sin saberlo, es conceder por anticipado la impunidad a los crímenes de una de las partes.

— Amin Maalouf, Identidades asesinas El fin de semana del 6 al 9 de junio, Madrid acoge al papa León XIV en una visita que nadie esperaba tan multitudinaria: un millón y medio de personas previstas en Cibeles para una misa, el Metro reforzado al 125 % y voluntarios por decenas de miles. La televisión pública —que lleva años relatando el declive inexorable del catolicismo— se entrega en cuerpo y alma a la cobertura del viaje apostólico.

Algo está cambiando. La pregunta es por qué.

La respuesta fácil es que se trata de una moda más. Pero quizá sea algo más complejo: puede ser una moda y, al mismo tiempo, el inicio de una apertura genuina a la fe. Las dos cosas a la vez. Y eso no la hace menos real —sobre todo cuando la fe también ha sido negada por moda durante años.

Cuando la religión nos venía dada por tradición, no teníamos que pensar demasiado en ella ni elegirla: simplemente estaba ahí. Muchos católicos acudían a los ritos y conservaban una fe tenue en que aquello era real, pero no se interrogaban demasiado sobre ello. ¿Eran creyentes verdaderos o creyentes por convención? Es difícil saberlo.

Durante décadas, el relato dominante en Occidente prometió la emancipación a través del desprendimiento: de las tradiciones, de las estructuras, de las verdades absolutas. La famosísima sociedad líquida de Bauman, el pensamiento débil de Vattimo, la deconstrucción de todo lo heredado.

Pero las consecuencias, para muchos, no fueron la libertad, sino un vértigo que rozaba la locura y la falta de dirección para orientarse en la vida.

El llamado woke, con sus guerras culturales y su moralismo asfixiante, fue en parte hijo de ese vacío: un intento de reconstruir una ética colectiva sin el andamiaje de lo trascendente. Pero sus contradicciones internas, su tendencia al sectarismo y su incapacidad para ofrecer consuelo ante el sufrimiento individual lo han desgastado con rapidez.

Algo parecido ocurrió antes con la new age: una espiritualidad de consumo rápido, sin exigencias —un Mr. Wonderful místico que el mercado enseguida convirtió en cristales curativos, podcasts de mindfulness, gurús de Silicon Valley y retiros de yoga vacacionales.

Cuando las promesas salvíficas —del progresismo, de la autoayuda, de la identidad como proyecto— no se cumplen, la gente vuelve la mirada hacia donde ya hubo respuestas. Hacia las estructuras antiguas. Hacia los manuales de instrucciones que llevan siglos en uso.

Hay otra dimensión, menos noble pero igualmente humana: la búsqueda de pertenencia. Las redes sociales han convertido la identidad en un producto de consumo. Pasamos del cottagecore a la tradwife, del activismo climático al escepticismo, de la estética dark academia al catholic core, con sus rosarios en las muñecas y sus velos en TikTok. La etiqueta #darkcatholicismaesthetic acumula cerca de mil millones de visualizaciones.

Rosalía publica Lux vestida de monja, con coros gregorianos y letras sobre Dios en catorce idiomas, sin rastro de ironía. Da un concierto donde todo el mundo llora y nadie entiende nada.

No toda conversión estética es una conversión espiritual. Pero tampoco toda conversión espiritual llega sin pasar antes por la estética. La puerta puede ser una imagen, un sonido, una comunidad encontrada en la pantalla. Lo importante es adónde conduce.

Esta semana se ha sabido que Ernesto Castro, filósofo de la Universidad Autónoma de Madrid, divulgador con más de 150.000 suscriptores en YouTube y uno de los intelectuales jóvenes más influyentes del paí s, ha sido bautizado. También ha escrito una carta al Papa con motivo de su visita: un texto en el que se aprecia un cambio en sus posicionamientos, pero también la misma esencia irónica y humorística de quien admite que cada uno es como es.

El caso de Castro resulta interesante precisamente porque no parece el de alguien que sigue una moda. Parece el de alguien que lleva años buscando verdades entre cientos de libros: alguien que ha explorado el marxismo, el naturalismo, el posmodernismo, las teorías queer e incluso la filosofía del trap, y que ha llegado al catolicismo quizá por agotamiento de otras opciones —y quizá también por un encuentro genuino.

A veces no se elige la religión: se cae en ella después de haber descartado todo lo demás. Y a veces eso es más honesto que cualquier otra cosa.

Hay, sin embargo, conversiones de otro tipo que merecen menos celebración. En ciertos círculos políticos y culturales españoles se detecta un fenómeno distinto: personas que consideran que hay que ser cristiano —o al menos proclamarse como tal— porque les parece políticamente conveniente, porque funciona como seña de identidad de una determinada tribu ideológica, porque el catolicismo se ha convertido en la bandera de una cosmovisión conservadora que les resulta útil.

Pero eso no es fe. Es instrumentalización. Y resulta, si cabe, más irrespetuoso para el catolicismo que el rechazo directo. Un ateo que niega a Dios con honestidad respeta más al creyente que un oportunista que lo invoca como argumento de autoridad.

La fe implica que Dios sea lo primero. Antes que tus preocupaciones mundanas debe estar Él. No es un uniforme. No se lleva para distinguirse en la foto.

Hay también un motivo menos confesable, pero igualmente real: el miedo. El islam crece en Europa de forma sostenida y visible, y con él la percepción de que la identidad europea está siendo disputada. En ese contexto, el retorno al cristianismo no siempre nace de una búsqueda espiritual, sino de una necesidad de demarcación: me hago cristiano no porque crea, sino porque necesito un "nosotros" frente a un "ellos".

Es un fenómeno conocido históricamente: las identidades se refuerzan cuando se sienten amenazadas. No debería sorprendernos, pero tampoco deberíamos confundirlo con fe. Hay una diferencia entre quien entra en una iglesia buscando a Dios y quien entra buscando un pasaporte cultural. El primero puede encontrar algo. El segundo, probablemente, solo encontrará lo que ya llevaba consigo.

Pero, más allá del momento concreto, lo que subyace a todo este fenómeno —las conversiones, la estética, el debate, el oportunismo— es algo más antiguo y más urgente que cualquier tendencia: la necesidad humana de un manual de instrucciones, de sentido y de una comunidad que reme en la misma dirección, con la que compartir una visión del mundo.

No importa demasiado si ese manual se llama Evangelio, materialismo histórico, psicología evolutiva o astrología. Lo que el ser humano busca con desesperación es la sensación de haber entendido aquello que, quizá, no puede entenderse del todo: por qué sufrimos, qué debemos hacer, a quién pertenecemos, adónde vamos.

Las ideologías ofrecen esa respuesta. Las religiones organizadas, con sus escrituras, sus liturgias y sus comunidades, la han ofrecido durante milenios con una eficacia que el pensamiento secular no ha logrado igualar. Y por eso muchos vuelven, aunque ya no sean los mismos.

La mente, saturada de velocidad algorítmica, scroll y ruido, busca paz donde puede: bajo la sombra de una sombrilla frente al mar o al cobijo de un templo.

Solo el tiempo dirá si esta generación ha descubierto una nueva estética o si, detrás de los símbolos, ha empezado a escuchar de nuevo una llamada que Occidente creía haber superado para siempre.