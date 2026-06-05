¿"Sentarse a la mesa" o "sentarse en la mesa"? Esto es lo que dice la RAE

Las expresiones "sentarse a la mesa" y "sentarse en la mesa" son adecuadas en español para referirse al acto de colocarse frente a una mesa con la intención de comer, según recoge la normativa académica. Ambas formas aparecen en el uso habitual y son consideradas correctas por la Real Academia Española.

Dos formas correctas para una misma acción

El Diccionario de la lengua española define "sentarse a la mesa" como ‘sentarse, para comer, junto a la mesa destinada al efecto’. Esta construcción es la más tradicional y extendida en el español general.

Sin embargo, la forma "sentarse en la mesa", que en principio podría interpretarse como ‘sentarse encima de la mesa’, también es aceptada en este contexto cuando el sentido es el de comer o reunirse alrededor de ella, tal y como recoge el Diccionario panhispánico de dudas.

El uso en los textos y la norma

En el lenguaje periodístico y cotidiano pueden encontrarse ambas construcciones sin que exista incorrección. Frases como "sentarse a la mesa para cenar" o "sentarse en la mesa del comedor" son válidas si el contexto deja claro que se trata del acto de comer.

La propia norma indica que el uso de "en la mesa" es especialmente frecuente cuando se añaden especificadores, como en "la mesa del comedor" o "la mesa familiar".

La elección entre una forma u otra depende en gran medida del contexto y del matiz que se quiera transmitir. Mientras "a la mesa" se asocia más a la idea de la acción de comer, "en la mesa" puede emplearse cuando se describe el espacio concreto en el que se desarrolla la acción.