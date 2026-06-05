Sijena Sí carga contra Urtasun por "desautorizar" a la Justicia en la sentencia de las pinturas murales

La Plataforma Sijena Sí ha criticado las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre la sentencia que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas murales del monasterio de Santa María de Sijena (Huesca). La entidad ha mostrado su sorpresa por lo que considera una "desautorización" a la Justicia después de que el ministro calificara de "vergüenza" la resolución judicial y cuestionara la viabilidad del traslado por motivos de conservación.

El portavoz de la asociación, Juan Yzuel, ha respondido a las palabras de Urtasun recordando que los tribunales ya tuvieron en cuenta la opinión de los especialistas durante el procedimiento. Según ha explicado, la jueza que instruyó el caso en Huesca consultó hace una década a los expertos del propio MNAC sobre la posibilidad de trasladar las pinturas y estos respondieron que era posible hacerlo.

"La justicia ha seguido un protocolo adecuado porque ha escuchado a todas las partes, incluidos los expertos a los que hace referencia el ministro", ha señalado Yzuel.

A su parecer, resulta contradictorio que ahora se insista en la necesidad de escuchar a los técnicos cuando esa valoración ya formó parte del proceso judicial: "Sorprende que el ministro sea tan poco conocedor de los procedimientos judiciales y que ahora venga con esta perogrullada de que hay que escuchar a los expertos, porque ya se les escuchó en sede judicial, que es donde se decide lo justo", ha añadido.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, también cargó contra las declaraciones del ministro. Durante una visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), calificó sus palabras de "una falta total de respeto a la sentencia y a la independencia judicial" y sostuvo que cuestionar la capacidad de Aragón para custodiar las pinturas supone un "desprecio institucional".

El conflicto sigue abierto

Las declaraciones de Urtasun se producen además en un contexto de nuevas actuaciones judiciales relacionadas con la devolución de las pinturas. Hace apenas unas semanas, el MNAC presentó un nuevo recurso para intentar frenar la ejecución de la sentencia que ordena el retorno de las obras al monasterio oscense.

El museo mantiene que el traslado puede entrañar riesgos para la conservación de las pinturas murales, mientras que las entidades que defienden su devolución consideran que esa cuestión ya ha sido valorada por los tribunales a lo largo de los años de litigio.

Críticas al papel del Ministerio de Cultura

Yzuel también ha respondido a las declaraciones del ministro en las que aseguraba que dispone de un margen de actuación limitado porque el asunto se encuentra judicializado. En este sentido, ha afirmado que Urtasun "se quita de en medio" y ha lamentado la actuación del Ministerio durante el proceso.

"La verdad es que de poca ayuda ha sido, parece el eco del catalanismo", ha manifestado el portavoz de la plataforma. Pese a ello, ha asegurado que la asociación prefiere que el Gobierno no intervenga en el procedimiento y que sea la Justicia la que continúe marcando los tiempos de ejecución de la sentencia.

La Plataforma Sijena Sí mantiene su confianza en que el proceso concluya con el regreso de las obras al monasterio aragonés. Yzuel ha señalado que esperan que los tribunales sigan adelante con la ejecución de la resolución y que el proyecto museístico previsto pueda completarse en los próximos meses.