Tom King hace que la Supergirl de James Gunn tenga imposible superar al cómic

He estado revisando los cómics que hemos reseñado de Tom King en esta sección y llevamos con facilidad más de una docena. La razón para mí es simple: estamos ante uno de los autores que para bien o para mal nunca dejan indiferente a nadie.

La última vez que hablamos de King nos fuimos a lo filosófico de Mr Miracle. Fueron 12 grapas en un tomo único en las que se juntaron lo filosófico y lo superheroico haciendo que una vez más King coja a un personaje secundario y lo encumbre. Les dejo aquí la reseña.

Hablando de personajes secundarios, aquí Tom King sigue la misma fórmula. Superman es el protagonista siempre, sin embargo, King eligió a su prima Supergirl y la colocó a la altura del hombre de la S en el pecho. En este Supergirl mujer del mañana, no solo tenemos un cómic de aventuras cósmicas repleto de ciencia ficción sino que también tenemos una historia repleta de enseñanzas y valores.

Enseguida vamos con la reseña, pero antes, apartado técnico del cómic: guion de Tom King, dibujo de Bilquis Evely, color de Lopes, contiene Supergirl: Woman of Tomorrow 1-8, editorial Panini, cartoné tapa dura, 272 páginas y un precio de 33 euros.

Vamos con la reseña

El valor de no usar tu poder infinito

Si algo tiene Superman que gusta y disgusta a los fans es que al ser tan poderoso es complicado contar historias sobre él. No es fácil hacer vulnerable a un superhéroe invencible que hace de todo y es casi intocable. Lo mismo pasa con su prima ya que tiene los mismos poderes que él. Por eso la vulnerabilidad viene de sus contradicciones y de los momentos de duda a nivel de valores. King eligió ese camino.

En esta historia, una chica alienígena ha perdido a su padre, el cual ha sido asesinado por un despreciable bandolero. Ella busca alguien que le mate por ella y encuentra a Supergirl. Ella se niega, pero cuando este ser hiere a su perro Krypto ambas se lanzan en su persecución para buscar el antídoto al veneno que ha recibido el can. A partir de ahí cada capítulo será en un planeta diferente, donde King explora la naturaleza de los seres vivos llevando al límite la moralidad de los mismos y los valores de estas dos mujeres.

Lo mejor del cómic es lo que aprende la niña de su convivencias con Supergirl y viceversa. Cada planeta les dejará poso moral haciendo que tengan que reflexionar sobre su forma de ver la verdad y la justicia. Todo ello con grandes escenas de acción y toques de ciencia ficción que encumbran el dibujo de un Bilquis Evely absolutamente demoledor.

Os dejo ejemplos del dibujo:

Por cierto, sin el color de Lopes esto no luciría igual porque esa fuerza en los colores cálidos y fríos hace que cada planeta tenga una potencia visual que te hace pararte a contemplar cada viñeta.

Eso sí, es Tom King, por lo tanto prepárate para una narrativa lenta, pausada y reflexiva. En cada capítula la niña hará de narradora y explicará todos y cada uno de los pensamientos que tiene de esas vivencias. Lo hace en pasado, es decir, habrá un final en el que nos contarán cuándo sucedió todo esto y cuál será el desenlace definitivo en el presente.

El tipo de lector que apreciará esta historia es una con bagaje en los cómics, que disfruten del ritmo de King, aunque no es necesario saber mucho del personaje. Con conocer a Superman y cuatro o cinco detalles generales, Supergir mujer del mañana se disfruta al máximo.

En cuanto a la edición, me quedó enamorado del diseño de la portada y contraportada interiores. Una maravilla.

Conclusión: uno de los mejores cómics de Tom King y eso es mucho decir. La mejor lectura posible para conocer a Supergirl. Dudo mucho que James Gunn pueda hacer una película con esta fuerza y menos si le mete su habitual sentido del humor. Será divertida, pero dudo que sea tan trascendente e impactante como este cómic. Y encima tiene un final que te hará pensar durante mucho tiempo. La edición es preciosa y el dibujo inconmensurable. Si gustan, disfruten de la lectura.