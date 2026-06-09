Trece mujeres acusan al artista francés Patrick Bruel de agresión sexual y violación

La trayectoria de Patrick Bruel, uno de los artistas más populares de Francia durante las últimas décadas, atraviesa una de las crisis más graves de su carrera. El cantante y actor, de 67 años, fue puesto bajo custodia policial para ser interrogado por los investigadores dentro de una causa que examina las denuncias presentadas por al menos 13 mujeres, que le atribuyen presuntos delitos de agresión sexual, intento de violación, violación y acoso.

La actuación de las autoridades supone un avance significativo en una investigación que ha ido ganando dimensión pública en los últimos meses y que ha generado un intenso debate dentro del panorama cultural francés. La Fiscalía de Nanterre ha asumido la coordinación de las diligencias con el objetivo de analizar de manera conjunta los diferentes testimonios y determinar si existen elementos suficientes para impulsar nuevas actuaciones judiciales.

Las acusaciones que se investigan abarcan un amplio periodo temporal. Según la información difundida por la Fiscalía francesa, varios de los hechos denunciados se habrían producido entre finales de los años noventa y la primera década de los 2000, aunque otras mujeres también han relatado episodios ocurridos en fechas posteriores.

Los testimonios sitúan los supuestos hechos en diferentes contextos relacionados con la actividad profesional del artista, incluyendo festivales, viajes de trabajo, encuentros vinculados al sector audiovisual y eventos culturales celebrados tanto en Francia como en otros países europeos. Algunas de las denunciantes han acudido formalmente a la Justicia, mientras que otras han compartido sus experiencias a través de medios de comunicación.

Entre las declaraciones que han tenido mayor repercusión se encuentran las de varias profesionales vinculadas al mundo de la cultura y el entretenimiento. Algunas de ellas aseguran haber sufrido comportamientos de carácter sexual no consentidos durante desplazamientos laborales o encuentros profesionales.

La defensa mantiene su inocencia

Patrick Bruel ha negado de forma reiterada todas las acusaciones formuladas contra él. A través de sus abogados, el artista sostiene que nunca mantuvo relaciones sin consentimiento y asegura que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

Su equipo legal insiste en que las denuncias carecen de fundamento y defiende que la investigación permitirá demostrar su inocencia. La legislación francesa contempla, como en cualquier procedimiento penal, la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.