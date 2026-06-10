¿Se dice 'tener claro una cosa' o 'tener clara una cosa'? la RAE dicta sentencia

Hay expresiones que se usan tanto que terminan sonando naturales aunque estén mal construidas. Una de las más frecuentes aparece en conversaciones cotidianas, titulares y discursos: "tener claro" algo. La duda surge cuando esa frase acompaña a palabras femeninas o en plural: ¿es correcto decir "tener claro una cosa" o "tener clara una cosa"?

El error resulta habitual porque muchas personas mantienen la expresión fija sin adaptar el adjetivo. Sin embargo, el español sí establece una diferencia según aquello de lo que se esté hablando.

Qué dice la RAE sobre 'tener claro'

La Real Academia Española (RAE), a través de El buen uso del español, señala que el adjetivo debe concordar con el complemento directo. Es decir, no se dice "tener claro una cosa", sino "tener clara una cosa".

La misma norma afecta a otros ejemplos cotidianos: "tener claro un asunto" es correcto, pero habría que decir "tener claras las opciones" o "tener clara la situación" cuando el sustantivo es femenino o plural.

El caso en el que 'claro' no cambia

La excepción aparece cuando después de la expresión no hay un sustantivo, sino una oración completa. En esos casos, "claro" permanece en masculino singular.

Sucede en frases como "tenía claro que iba a dimitir" o "no tienen claro si abrirán el lunes". Aquí no hay ninguna palabra con la que el adjetivo deba concordar.

La clave está, por tanto, en fijarse en lo que viene después: si es un sustantivo, la expresión cambia; si es una oración, "claro" se mantiene igual.