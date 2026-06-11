Desvelamos en exclusiva tres cartas de Megaevolución-Oscuridad Absoluta, el nuevo set de Pokémon

El Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon se prepara para uno de sus mayores vuelcos estratégicos de los últimos años. The Pokémon Company confirmó el lanzamiento de su próxima gran expansión, bautizada como Megaevolución-Oscuridad Absoluta, programado para el viernes 17 de julio de 2026. Este nuevo set de cartas se inspira profundamente en el universo y la ambientación de Leyendas Pokémon: Z-A , trayendo de regreso una de las mecánicas más queridas y solicitadas por la comunidad: las megaevoluciones en su formato 'ex'.

El núcleo competitivo de la colección estará liderado por criaturas de alto impacto que prometen redefinir el metajuego actual. Entre las cartas más codiciadas ya se anuncian Mega-Darkrai ex, enfocado en estrategias de control desde la zona de descartes y las sombras, junto a Mega-Zeraora ex, diseñado para ejecutar veloces y devastadoras ofensivas eléctricas. La variedad táctica se completará con las incorporaciones de Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex, ofreciendo alternativas sólidas para barajas de tipo Fuego y Lucha.

Para los aficionados al coleccionismo y la apertura de sobres, el contenido de esta edición destaca por un despliegue artístico masivo y niveles de rareza muy selectos. Los sobres de la expansión incluirán un total de 6 Pokémon ex Megaevolución y 4 Pokémon ex tradicionales. En el apartado visual, la distribuidora ha confirmado la inclusión de 11 cartas de rareza Rara Ilustración, 6 de Rara Ilustración Especial con artes alternativos extendidos, y 18 cartas de categoría Rara Ultra para los coleccionistas más exigentes.

En Libertad Digital hemos tenido acceso a tres cartas y su versión en español. Son estas:

Es la línea evolutiva de Litwick, Lampent y Mega Chandelure EX. Esta última es uno de los tesoros más preciados por su rareza y su arte.

La comunidad no tendrá que esperar obligatoriamente al lanzamiento generalizado para poner a prueba las nuevas dinámicas. Los habituales torneos de Prelanzamiento físico arrancarán en establecimientos locales oficiales a partir del 4 de julio de 2026, permitiendo el juego en formato cerrado. Por su parte, los jugadores digitales tendrán acceso anticipado a la colección en la plataforma JCC Pokémon Live (disponible en iOS, Android y PC) el 16 de julio de 2026, un día antes de su llegada a las tiendas físicas, acompañando el estreno con eventos de inicio de sesión y recompensas exclusivas.