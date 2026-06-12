Expectación máxima en el coleccionismo mundial: Magic y Marvel unen sus caminos

Se avecinan curvas en el mundo del coleccionismo porque estamos a pocos días de un gran estreno. El nuevo y esperado set principal de Magic: The Gathering se titula Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, es decir, juntamos a la Casa de las Ideas con Magic y el resultado es un set que romperá récords.

Su lanzamiento global en formato físico está programado para el 26 de junio de 2026 en el contexto de la línea Universes Beyond de la que ya hablamos en su momento. Universes Beyond (Universos más allá) es la línea de productos de Wizards que integra franquicias externas al multiverso propio de Magic.

La colección tiene un claro guiño a los fans del cómic y se enfoca en el estilo visual de las viñetas clásicas con personajes icónicos como Iron Man, Capitán América, Lobezno, Daredevil, Doctor Doom o Thanos. Habrá por supuesto arte especial para coleccionistas.

Este set incluirá como es habitual sobres de juego, sobres de coleccionista, cajas de regalo y cuatro mazos preconstruidos de Commander basados en Los 4 Fantásticos, Capitán América, Doctor Doom y Pantera Negra.

Aquí algunas imágenes de las cartas:

Se espera que los eventos de presentación en tiendas se celebren del 19 al 25 de junio.