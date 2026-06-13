¿-ción o -cción? La regla de la RAE que explica cómo escribir correctamente las palabras con estas terminaciones

En español, una de las dudas ortográficas más frecuentes aparece en palabras que terminan en -ción o -cción, como redacción, colaboración o satisfacción. A simple vista puede parecer aleatorio, pero la Real Academia Española (RAE) establece una regla que permite saber cuándo debe escribirse con doble c.

La pista que está en otra palabra de la familia

La clave está en buscar palabras relacionadas. Según la RAE, se escriben con -cción aquellas palabras cuya familia léxica incluye alguna forma con el grupo -ct-. Es decir, si existe una palabra emparentada que conserva esas letras, la forma con doble c es la correcta.

Este patrón se ve en ejemplos muy habituales: acción está relacionada con actor, infección con infectar e infracción con infractor. Esa conexión entre palabras explica por qué en estos casos aparece la doble c.

El origen explica muchas excepciones

No todas las palabras encajan de forma evidente en esta regla. Algunas terminadas en -cción no tienen hoy en español una forma derivada clara con -ct-, pero sí en su origen latino.

Es lo que ocurre con cocción, que procede del latín coctus. Aunque no se perciba directamente en el uso actual del idioma, esa raíz histórica justifica la escritura con doble c.