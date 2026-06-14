"De improviso" o "de improvisto": la RAE aclara cuál es la expresión correcta

Hay expresiones que se utilizan con tanta frecuencia que terminan fijándose en el habla sin que siempre se tenga claro si son correctas o no. Una de ellas es la forma de indicar que algo ocurre de manera inesperada. En ese contexto aparecen dos variantes muy similares: "de improviso" y "de improvisto", lo que lleva a muchos hablantes a dudar sobre cuál es la adecuada.

La confusión es habitual porque ambas formas suenan casi igual y comparten raíz léxica, pero no tienen el mismo valor en la norma del español.

Qué dice la RAE sobre "de improviso"

La Real Academia Española establece que la locución correcta para expresar que algo sucede de manera repentina o sin aviso es "de improviso", recogida en el diccionario académico.

Se utiliza con valor adverbial para describir acciones inesperadas: "Y, de improviso, cambió de decisión" o "Apareció de improviso en la reunión".

Consultas de la semana | ¿Es «de improviso» o «de improvisto»? Para ‘de manera imprevista o sin avisar’, se usa «de improviso»: «Y, de improviso, huyó». «Improvisto» es un adjetivo que significa ‘no previsto’ (aunque se usa más «imprevisto»): «Su improvisto rechazo nos hundió». pic.twitter.com/7VtLbMf3Wp — RAE (@RAEinforma) January 29, 2021

El caso de "improvisto"

La forma "improvisto" sí existe en español, pero funciona como adjetivo con el sentido de ‘no previsto’. Sin embargo, su uso es poco frecuente en comparación con "imprevisto", que es el término habitual en la lengua actual.

Por ese motivo, no se emplea para formar la locución "de improvisto", que no se considera adecuada en este contexto.