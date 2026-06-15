El TSJM frena las obras del Gobierno en el Valle de los Caídos por no pedir licencia al Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado como medida cautelar la suspensión de los sondeos en el Valle de los Caídos frente al recurso contencioso-administrativo que ha presentado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH).

Según ha adelantado La Razón, el tribunal toma estas medidas "contra la vía de hecho en que, presuntamente, habría incurrido la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por la que habría iniciado la realización de unas perforaciones en el Conjunto de la Santa Cruz del Valle de los Caídos".

El TSJM señala que la adopción de esta medida en los trabajos del Valle de los Caídos "goza de la máxima protección, por ser elementos catalogados de Bien de Interés Cultural; y no consta que ante el Ayuntamiento se haya presentado actuación comunicada o solicitud de licencia, con aportación del correspondiente proyecto firmado por arquitecto".

Con todo, según las mismas fuentes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, argumenta en un fallo que "tampoco han recibido información sobre que en la Comunidad de Madrid o el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se haya dictado resolución adoptando la decisión de ejecutar dichos trabajos". El tribunal ha concedido al abogado del Estado un plazo de tres días para que presente las alegaciones sobre la medida.

Por su parte, la ARVH denunció que los trabajos de perforación en el Valle de los Caídos no contaban con la autorización municipal ni había presentado el proyecto técnico. Asimismo, señaló que las obras podrían producir "daños irreparables al patrimonio protegido y que no se ha seguido el procedimiento para la autorización". En ese sentido, el TSJM considera que se cumplen los requisitos legales para la adopción de las medidas cautelares en este proceso.