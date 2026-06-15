El español Eric Ríos, subcampeón del torneo Pokémon que desvela los secretos del Mundial

El Campeonato Internacional Pokémon de Norteamérica 2026 concluyó este fin de semana en Nueva Orleans, Luisiana, definiendo a los últimos campeones de la temporada antes de la gran cita mundialista. El evento reunió a los mejores jugadores del planeta en intensos combates de Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables (JCC), Pokémon GO y Pokémon UNITE. Además de los títulos individuales, la cita sirvió como escenario para revelar los primeros detalles oficiales de la esperada PokémonXP y el Campeonato Mundial Pokémon 2026, que se celebrarán el próximo mes de agosto en San Francisco, California.

La organización ofreció un primer vistazo a las importantes marcas comerciales que colaborarán en las actividades y exhibiciones de San Francisco, destacando nombres de la cultura pop como LEGO, Santa Cruz, Crocs, Funko, Stern Pinball, Build-A-Bear, Jazwares, Bandai Spirits y Sideshow. Asimismo, se desvelaron los artículos exclusivos que recibirán los asistentes, incluyendo el cotizado kit de bienvenida del Campeonato Mundial, los productos oficiales de la línea de Campeones, la carta especial de Complejo Turístico Paraíso y las cartas de promoción exclusivas tanto del Mundial como de la PokémonXP.

En el terreno competitivo, el torneo de Nueva Orleans dejó grandes momentos y un palmarés dominado principalmente por representantes estadounidenses. Entre los ganadores absolutos destacaron James Kowalski en la categoría Máster de JCC, Ryan "PsyRhino" Shoushi en Pokémon GO y el equipo Dignitas en Pokémon UNITE. Por su parte, la máxima categoría de videojuegos (Máster) coronó al italiano Francisco Pio Pero tras vencer en una disputada final al jugador español Eric Ríos, quien se adjudicó un meritorio segundo puesto.

La cita norteamericana también sirvió para definir la hoja de ruta de la franquicia de cara al próximo año, anunciando un cambio importante de sede para la siguiente temporada. Tras tres ediciones consecutivas celebrándose con éxito en Nueva Orleans, el Campeonato Internacional de Norteamérica de 2027 se trasladará formalmente a Chicago, Illinois. El imponente McCormick Place Convention Center será el encargado de recibir a la comunidad de entrenadores en la "Ciudad del Viento", iniciando una nueva etapa para este evento masivo.

Con la competición regional cerrada, las miradas de la comunidad competitiva se centran ahora de forma definitiva en la ciudad de San Francisco para el desenlace de la temporada 2026. Quienes no puedan viajar a California en agosto tendrán la opción de adquirir las cartas promocionales presentadas en tiendas locales seleccionadas, mientras que el resto de los aficionados ya descuenta los días para el inicio de la PokémonXP y las batallas finales que coronarán a los verdaderos campeones mundiales.