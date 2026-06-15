La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha celebrado la graduación de su promoción 2026 con casi 9.500 alumnos de áreas como Salud, Business & Tech, Deporte, Ingeniería, Educación o Música. Los nuevos graduados pasan a formar parte de una comunidad de más de 65.000 alumni tras un curso marcado por la innovación educativa, la colaboración con empresas, el impulso investigador y la expansión de la universidad dentro y fuera de Madrid.

Los recién graduados han contado con el apoyo de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, Matías Rodríguez Inciarte, presidente de Santander Universidades y vicepresidente de Universia, y Antonio de Lacy, reconocido médico internacional especializado en Cirugía General y del Aparato Digestivo, como padrinos de la promoción 2026.

Durante sus discursos, todos ellos han puesto en valor las soft skills, porque: "Hay que impulsar no solo el conocimiento teórico y tradicional, sino el saber adaptarse a un mundo de cambios", ha apuntado Rodríguez Inciarte. Algo que ha ratificado Garamendi al apuntar que "las tecnologías evolucionan, los sectores cambian, las profesiones se redefinen, la IA está modificando ya nuestra forma de trabajar, de comunicar y de tomar decisiones, pero es ahí donde el criterio propio se convierte en un valor añadido". Mientras que de Lacy ha querido destacar su campo asegurando que, tras la educación, "lo más importante son las ciencias de la salud".

Por su parte, el presidente de UAX, Jesús Núñez, ha afirmado que: "Sois el mejor reflejo de nuestro propósito, que no es otro que formar con excelencia académica, compromiso e innovación para que todos nuestros alumnos puedan cumplir sus metas".

A lo largo del curso 2025/2026, UAX indicó que ha seguido reforzando su modelo educativo con foco en la formación de profesionales preparados para un entorno cada vez más tecnológico, interdisciplinar y en constante transformación. De esta forma, en el ámbito sanitario la universidad ha consolidado su apuesta por un modelo de salud más preventivo, sostenible y personalizado. Tras ser pionera en la integración de la formación en Salud Digital en el grado de Medicina, ha extendido dichos estudios al resto de titulaciones de esta rama, además de haber incorporado la asignatura de Salud Sostenible. Una evolución formativa orientada a preparar a los futuros profesionales para un sistema sanitario donde la tecnología, los datos y la innovación jugarán un papel decisivo.

Asimismo, ha continuado impulsando perfiles híbridos capaces de combinar visión de negocio y dominio tecnológico, una necesidad creciente en un mercado laboral donde la transformación digital impacta ya en todos los sectores profesionales.

De cara al próximo curso, la universidad continuará actualizando su oferta académica e incorporando opciones de formación bilingüe, full English o francés. También incorporando nuevas titulaciones de acuerdo con las demandas emergentes del mercado laboral en ámbitos como el Deporte con el Bachelor Degree in Sports Management, el MBA in Sports Management o el Máster en Psicología del Deporte (ambos en modalidad online). Respecto al sector sanitario, contará con novedades como el Máster Universitario en Salud Pública y One Health, el Máster en Medicina Estética o el MBA Dirección, Gestión Estratégica e Innovación de Oficina de Farmacia y en el campo de Business & Tech actualizará su oferta con títulos como el Máster Universitario en Gemelos Digitales e IA para la Industria, el Máster Universitario en Mercados Energéticos y Sostenibilidad o el Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento.

Aprendizaje práctico

La actualización constante de entornos e instalaciones ha sido otro de los pilares del curso. En Salud ha ampliado su Ciudad Sanitaria con la inauguración de la Clínica de Psicología UAX, situada en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, un espacio que integra formación universitaria, atención especializada e impacto social.

Asimismo, el Hospital Clínico Veterinario de UAX celebra sus 20 años como uno de los centros europeos de referencia en atención y formación veterinaria práctica, con más de 15.000 procedimientos al año y tecnología aplicada a todas las especialidades con expertos de reconocido prestigio internacional.

UAX añadió que la conexión con el entorno profesional también se ha reforzado mediante alianzas estratégicas con empresas e instituciones líderes. Entre ellas, acuerdos con Cremades & Calvo-Sotelo en el ámbito jurídico o iniciativas vinculadas a ciberseguridad y transformación digital junto a compañías como Microsoft, Telefónica, IBM, Accenture o BBVA, incluyendo la cocreación de programas, como el dedicado a la formación en IA agéntica, desarrollado conjuntamente con NTT Data.

En industrias creativas y entretenimiento, UAX ha impulsado además nuevos programas junto a Live Nation España centrados en cultura, música, contenidos audiovisuales e inteligencia artificial aplicada como el MBA Music Business o el Máster Universitario en Gestión de la Cultura, el Deporte, los Medios y el Entretenimiento (impartido en Málaga en UAX Mare Nostrum). En paralelo, la Facultad de Música de UAX ha reforzado su posicionamiento como referente en jazz con un exclusivo ciclo de masterclass protagonizado por figuras internacionales como Chucho Valdés y Joe Sanders.

La investigación ha sido otro de los ejes del curso. Así lo ratifican convenios como el rubricado entre UAX y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), orientado al desarrollo de proyectos de investigación avanzada, la formación de investigadores y la promoción de iniciativas científicas de excelencia en ciencias de la salud y biomedicina. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, UAX reunió a cinco de sus investigadoras pioneras para visibilizar el talento femenino en el ámbito científico y tecnológico y fomentar nuevas vocaciones STEM.

Las publicaciones científicas también han tenido un papel muy destacado con un incremento en 2025 del 67,4% y la implementación de dos nuevos laboratorios dedicados a la investigación: Laboratorio de Materiales y Laboratorio de Física Aplicada.

El compromiso social también ha formado parte de la actividad universitaria durante el curso a través de la Oficina de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, con iniciativas de voluntariado, cooperación y programas vinculados al bienestar y la salud de la comunidad.

Una vez celebradas las graduaciones, UAX ya prepara el curso 2026/2027, que supondrá un nuevo hito dentro de su amplia trayectoria de más de 30 años. Tras la apertura de UAX Mare Nostrum en Málaga en septiembre de 2025, el próximo inicio de curso llegará acompañado de la inauguración del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, situado en el histórico edificio Santiago Calatrava de Oviedo y con foco en formación de ámbito sanitario.