La nueva fiebre de los cromos premium de fútbol que mueve millones de euros

El mundo del coleccionismo evoluciona y los cromos de fútbol ya no son lo que eran. Actualmente, aparte de coleccionistas, hay inversores que buscan las cartas más exclusivas y deseadas. El mercado ha cambiado. El ejemplo es Panini Club, una línea de cajas premium de cromos (trading cards) en formato de set completo dedicadas de forma exclusiva e individual a los equipos más importantes del fútbol español.

En Libertad Digital hemos tenido acceso a las colecciones de Atlético de Madrid y Real Madrid para conocer de primera mano esta evolución del coleccionismo. A diferencia de las colecciones tradicionales de sobres, estas cajas cerradas están pensadas para coleccionistas que buscan un producto de alta calidad y una vía directa para conseguir autógrafos originales y cartas ultralimitadas.

Uno de los fuertes de este nuevo coleccionismo es encontrar la firma de tus jugadores favoritos, la cual no está garantizada en cada caja, lo que las hace más exclusivas. También hay cromos de la primera plantilla, estadio, parejas de jugadores en posiciones concretas, leyendas y cartas rookies (canteranos).

En este caso tuvimos acceso a un autógrafo de Conor Gallagher. Este tipo de cartas tienen un alto valor en el mercado y gradeadas suman todavía más potencial. Actualmente, el mercado hace que ciertas cartas con sus respectivas firmas alcancen precios de cuatro, cinco o seis cifras. La locura es total y sigue aumentando cada día.

El nuevo coleccionismo ya no solo es cuestión de completar un álbum aunque esa sigue siendo la esencia. Ahora el mercado también marca la inversión y comparten el mismo ecosistema coleccionistas de todo tipo.