La lotería de Pokémon: la carta que sale en uno de cada 1.296 sobres de Caos Creciente

El pasado 22 de mayo de 2026, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon, titulada Megaevolución-Caos Creciente, aterrizó oficialmente en los establecimientos comerciales de España y el resto del mercado internacional.

Esta expansión supone el regreso triunfal de las Megaevoluciones al formato competitivo y coleccionista. Entre las cartas más esperadas destacan las versiones "ex" de Mega-Floette, Mega-Greninja, Mega-Pyroar y Mega-Dragalge. Hoy analizamos sus ratios y su valoración en el mercado.

Probabilidad de hits (mejores cartas)

En la expansión de JCC Pokémon Caos Creciente (Chaos Rising), las tasas de obtención (pull rates ) por sobre varían dependiendo de la rareza de la carta

Doble Rara (ex normal): 1 de cada 5 sobres.

Illustration Rare: 1 de cada 8 sobres.

Full Art (Pokémon, Objeto o Entrenador): 1 de cada 11 sobres.

Special Illustration Rare (SIR): 1 de cada 72 sobres.

Carta Dorada (Megagreninja ex): 1 de cada 1.296 sobres.

Mega Hyper Rare (Megagreninja ex): 1 de cada 956 sobres (0.10%).

Ilustraciones alternativas o texturizadas... lotería

Ilustraciones Especiales (SIR): Tienen una probabilidad de 1 entre 72 sobres . Necesitarás abrir un promedio de dos cajas de sobres completas para encontrar una sola de estas cartas.

El "Premio Mayor" (Megagreninja ex Dorado): Es la carta más difícil del set, con una probabilidad extrema de 1 entre 1.296 sobres . Esto equivale a abrir unas 36 cajas de sobres completas, por lo que conseguirla tú mismo es cuestión de pura suerte.

Set infravalorado que da un respiro a los jugadores

En LD hemos consultado con nuestros expertos de cabecera en Chewe Center: "Se están infravalorando muchísimo sets como Caos Creciente o Equlibrio Perfecto. La gente está tan ciega con el 30 aniversario de septiembre que no se miran estas cartas. Solo se fijan en el famoso Mega Greninja. Será una carta por cierto que subirá mucho de precio. Esta colección como la de Equilibrio Perfecto son claves además para los jugadores. Es un respiro para ellos".