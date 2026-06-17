¿Se dice "por antonomasia" o "por autonomasia"? La RAE responde

La confusión entre por antonomasia y por autonomasia es una de esas dudas del español que se repiten con frecuencia, sobre todo cuando se utiliza la expresión para señalar algo o a alguien como el ejemplo más representativo de su categoría. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) es tajante: solo una de las formas es correcta.

El error se produce porque ambas formas suenan muy parecidas, lo que facilita que se mantenga en el habla y acabe trasladándose a la escritura. Aun así, la norma académica no deja margen a la duda.

La forma incorrecta y la correcta

La forma autonomasia no existe en español y no está recogida en el diccionario académico. Se trata de un uso extendido de manera errónea por su parecido con el término correcto, pero no tiene validez normativa ni respaldo en la lengua.

Sin embargo, la palabra antonomasia sí está registrada y pertenece al ámbito de la retórica. Es una figura de tipo sinécdoque que consiste en utilizar un nombre común o una cualidad para designar a una persona o cosa concreta, o al contrario, como en el Filósofo para referirse a Aristóteles.

De este concepto surge la locución por antonomasia, que se emplea para indicar que algo o alguien es el ejemplo más característico dentro de su categoría, como en la paella es el plato español por antonomasia.