¿Se dice "a la intemperie" o "a la interperie"? La RAE responde

La confusión entre "intemperie" e "interperie" es una de las dudas más frecuentes del español cotidiano, especialmente en la expresión "a la intemperie", utilizada para describir algo expuesto al clima o sin ningún tipo de protección. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) establece de forma clara que solo una de las formas es correcta.

El error se produce por la similitud fonética entre ambas variantes y por la tendencia del hablante a asociar el término con otras palabras de uso habitual que comienzan por "inter-", lo que facilita su extensión en el habla, aunque no en la norma escrita.

#RAEconsultas La forma «interperie» responde a un rotacismo, esto es, pronunciar rótico como [r] un sonido que originalmente no lo es. Este fenómeno es típico del habla popular de algunas zonas, pero no es propio de la lengua estándar. Lo correcto es «intemperie». — RAE (@RAEinforma) March 2, 2023

La forma incorrecta y la correcta

La forma "interperie" no existe en español y no está recogida en el Diccionario de la lengua española. Se trata de un uso erróneo que se ha extendido por su parecido con la palabra válida, pero no tiene ningún respaldo normativo.

En cambio, "intemperie" sí es la forma correcta y procede del latín intemperies. Según la norma académica, se escribe con m antes de p, una regla ortográfica que se mantiene en su familia léxica.

El término se utiliza para referirse a la exposición a las condiciones meteorológicas sin protección, como en la expresión "a la intemperie".