Griezmann abrirá Grizi Cards en la calle Alcalá: el paraíso de los cromos con zona VIP

Antoine Griezmann no solo es una leyenda del Atlético de Madrid, de Francia y del fútbol mundial sino también un apasionado coleccionista. Desde hace tiempo, el 7 ha mostrado su pasión por el mundo de los cromos y las tarjetas coleccionables ya sea de deportes, Pokémon o del anime/manga One Piece.

Ahora Griezmann dará un paso más con la apertura física de su propio templo para aficionados. El delantero anunció hace una semana el desembarco en la capital de Grizi Cards, un espacio comercial que promete revolucionar el sector en España.



El nuevo local, según anunció el propio Griezmann, estará ubicado en la céntrica calle Alcalá 94 de Madrid y supone la evolución física de su plataforma web nacida en 2022 conocida como Grizi Cards. Griezmann se encargó personalmente de mostrar a sus seguidores el progreso de las instalaciones del establecimiento.

"Tenía mucha ilusión por abrirla en Madrid, porque Madrid es mi casa. Va a molar mucho, a veces estaré, a veces no", comentó Antoine en un escueto vídeo en Instagram.

Griezmann ahora se irá a Estados Unidos a jugar en Orlando y cambiará LaLiga por la Major League Soccer (MLS) a partir de julio de este mismo año. Desde allí seguirá atentamente su nuevo negocio y, como él mismo ha comentado, estará presente por el mismo cada vez que vuelva a la capital de España.

Habrá un espacio de cromos individuales (cartas singles) de deportes como la NBA o la NFL, cajas selladas, One Piece, Disney... y también parte de la colección del propio Griezmann. También habrá una persona haciendo directos con aperturas que se podrán ver online o en la propia tienda. En la parte de abajo, zona VIP con un bar donde poder tomar café, vino o incluso champagne. En conclusión, un paraíso para los amantes del hobby con el sello de uno de los mejores jugadores de la historia.