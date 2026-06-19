La UPV, Nebrija y Comillas lideran el ranking de los mejores másteres de España en 2026 de ciberseguridad

La creciente demanda de especialistas en ciberseguridad está impulsando una expansión sin precedentes de la oferta formativa en España. En este contexto, el Máster Universitario en Ciberseguridad y Ciberinteligencia de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el Máster Universitario en Ciberdelincuencia de la Universidad Nebrija y el Máster en Ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE encabezan el ranking de los mejores programas de posgrado del país en esta especialidad.

Así se desprende del II Ranking de Másteres en Ciberseguridad elaborado por Escudo Digital, que ha analizado más de 70 programas impartidos por universidades públicas, privadas y escuelas de negocio mediante 26 indicadores objetivos relacionados con calidad académica, empleabilidad, innovación docente, experiencia práctica, profesorado, reputación institucional y relación calidad-precio.

El informe sitúa a la ciberseguridad como uno de los ámbitos profesionales con mayor proyección de crecimiento en España. Según los datos recogidos en el estudio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) cifra en unas 1.800 las empresas que operan en este sector en nuestro país, mientras que la consultora McKinsey prevé que el mercado de proveedores independientes de ciberseguridad crezca un 12,4% anual entre 2024 y 2027.

Los responsables del ranking destacan que la oferta de posgrados se ha diversificado notablemente en los últimos años, con programas presenciales, online e híbridos, así como especializaciones en ámbitos como la ciberinteligencia, la ciberdelincuencia, la ciberseguridad ofensiva y defensiva o la gestión estratégica de la seguridad digital.

Tras los tres primeros clasificados, completan el top ten el Máster Universitario en Ciberseguridad de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), el Máster en Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva de la Universidad Complutense de Madrid y NTIC Master, el Máster de Formación Permanente en Ciberseguridad de La Salle-URL, el Máster Oficial Universitario en Ciberseguridad de Euroinnova Internacional Online Education, el Máster de Formación Permanente en Ciberseguridad de Mondragon Unibertsitatea, el Máster en Ciberseguridad de OBS Business School y el Máster en Ciberseguridad de IMF Business School.

Para la elaboración del ranking se han valorado factores como la experiencia acumulada de cada programa, la demanda de plazas, la calidad del profesorado, la existencia de convenios con empresas, el acceso a certificaciones oficiales, la disponibilidad de laboratorios especializados, las tasas de empleabilidad y satisfacción de los alumnos, así como la proyección internacional de los centros.

La publicación concluye que la ciberseguridad se consolida como uno de los sectores con mayor potencial para generar empleo cualificado y valor añadido en la economía española, reforzando el papel de las universidades y escuelas de negocio como principales suministradores del talento digital que demanda el mercado.