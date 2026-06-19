Nuevo varapalo a Cataluña: el TEDH rechaza frenar la devolución de las pinturas de Sijena

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha inadmitido la demanda presentada por Acció Cassandra contra España por la supuesta vulneración de derechos culturales en el denominado caso Sijena. El tribunal también ha rechazado la solicitud de medidas cautelares para paralizar el traslado de las pinturas murales románicas del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al monasterio de Vilanova de Sijena.

La decisión, adelantada por El Món y confirmada por Europa Press, supone que el Tribunal de Estrasburgo no accederá a la petición de suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó la devolución de las obras.

La demanda fue presentada el pasado 13 de febrero por el abogado y copromotor de Acció Cassandra, Josep Rosell, quien sostenía que el traslado implicaba un "riesgo inminente de destrucción irreparable" para las pinturas y suponía una restricción del acceso al patrimonio cultural catalán y universal.

El demandante defendía que la ejecución de la sentencia afectaba a su identidad cultural como catalán y a su derecho a participar en la vida cultural, por lo que solicitó al TEDH la adopción de medidas provisionales urgentes para detener el traslado.

Las alegaciones desde Cataluña

En la documentación remitida al tribunal se argumentaba que la operación obligaría a dividir las pinturas en 72 fragmentos y a someterlas a vibraciones, cambios de humedad y temperatura y otras condiciones que, a su juicio, podrían poner en peligro su conservación.

Tras agotar las vías judiciales en España, Acció Cassandra también alegó que las pinturas murales de Sijena constituyen una parte esencial del patrimonio románico catalán y de la memoria histórica de Cataluña, recordando que fueron trasladadas al MNAC durante la Guerra Civil para garantizar su conservación y que han permanecido allí durante aproximadamente 90 años.