¿Se dice 'beneficiencia' o 'beneficencia'? La RAE aclara la duda

La duda entre beneficencia y beneficiencia aparece con frecuencia en textos periodísticos y en referencias a actos solidarios o instituciones de ayuda social. Aunque en ocasiones se emplean indistintamente, solo una de estas formas es correcta según la norma académica.

El origen del error está en la tendencia a relacionar este término con palabras que terminan en -ciencia, lo que lleva a añadir una vocal que no forma parte de la palabra original y altera su escritura.

La forma correcta según el diccionario

El Diccionario de la lengua española recoge únicamente beneficencia, procedente del latín beneficentia. Sus significados principales son la acción de hacer el bien a los demás y el conjunto de instituciones dedicadas a la asistencia social.

Se trata de un término consolidado en el uso del español, especialmente en contextos relacionados con la ayuda social y la organización de servicios destinados a personas necesitadas.

Un error extendido por analogía

La forma beneficiencia no figura en el diccionario académico. El Diccionario panhispánico de dudas la incluye como una variante incorrecta, surgida por analogía con otras palabras de estructura similar en el idioma.

Este tipo de confusión es habitual en palabras menos transparentes fonéticamente, lo que favorece su adaptación a patrones más comunes del español, aunque no sean correctos.