El universo de Ravenloft en Dungeons & Dragons se prepara para una de sus mayores expansiones con la llegada de The Horrors Within, una línea completa de productos diseñada para transformar por completo las campañas de fantasía oscura en el mítico juego de rol. Esta ambiciosa propuesta no solo amplía el lore de los clásicos Viajeros de las Brumas, sino que dota a los directores de juego (DMs) de herramientas modulares inéditas para explorar hasta diez géneros distintos de terror, desde el horror gótico tradicional hasta el acechante terror cósmico.

En Libertad Digital hemos podido analizar de primera mano los principales elementos de esta expansión y vamos a analizarlos en este artículo. Arrancamos con el libro de consulta Dungeons & Dragons: Ravenloft: The Horrors Within, el cual se comercializará también con una codiciada portada alternativa para coleccionistas.

Os adjuntamos varias fotos de ambas ediciones:

Este volumen redefine el peligro en las mesas de juego al introducir 16 Dominios del Terror, destacando el debut de Innsmouth, un claro homenaje a la literatura de horror cósmico. El manual incluye un bestiario con 41 monstruos y bloques de estadísticas detallados para 17 lores oscuros, los villanos definitivos que moldearán el destino de los aventureros.

Respecto a los jugadores, los mismos recibirán diferentes tipos de opciones para poder definir y diseñar sus personajes. Tendrán 7 subclases nuevas, 4 especies, 4 trasfondos, dotes inéditas y 9 Dones Oscuros que añaden mecánicas de riesgo y beneficio a la narrativa.

Aparte de eso se añade el denominado Tarokka Deck, una baraja de 60 cartas inspirada en el Tarot que servirá de corazón y alma para el diseño de la aventura. Su estilo propio de arte de la adivinación queda espectacular como se puede ver en estas imágenes.

El hardware visual de la experiencia también contará con The Horrors Within: Dungeon Master's Screen, una pantalla de cuatro paneles con arte exclusivo que oculta los secretos del DM a la vez que expone tablas de consulta rápida. Y también el Map Pack, un complemento de cinco mapas de doble cara y dos hojas de fichas para el tablero.

Ahora sí nos vamos con el material para más puristas y perfeccionistas: Dungeons & Dragons: Ravenloft: The Horrors Within con portada alternativa. Esta es una edición especial de colección y de tirada limitada del manual de campaña oficial para la edición 2024 de D&D. Esta versión se vende exclusivamente en tiendas de juegos locales especializadas y se diferencia de la versión normal tanto en exterior como en interior. Cuenta con una ilustración de cubierta única, estilizada y minimalista.

El contenido es idéntico al de la versión normal, pero en el exterior se aprecia un cambio de texturas, más suaves al tacto y con espectaculares detalles metalizados o brillantes. Una edición a la altura de D&D.