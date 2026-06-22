El último delirio de Urtasun: financia un proyecto cultural sobre personas queer y trans árabes

El Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun ha financiado un proyecto cultural de personas queer y trans árabes que se ha llevado a cabo con diversos talleres en el Museo Nacional de Antropología mediante la gestión directa de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, dependiente de Urtasun, que presentó el año pasado el proyecto de creación del 'Archivo Queer 3árabe'.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ha reconocido en una respuesta parlamentaria a Vox consultada por Libertad Digital, en la que señala que la creación del proyecto "Archivo Queer 3árabe supuso un trabajo pionero en el registro y la elaboración de documentación audiovisual, fotográfica y escrita, por y sobre las personas queer procedentes de culturas árabes, como parte de un programa más amplio de diversidad cultural y diversidad de género".

El Gobierno explica también en su respuesta a la formación de Santiago Abascal que "a lo largo de 2023 se realizaron varias sesiones de trabajo que culminaron en una presentación pública en la sede del Museo Nacional de Antropología, celebrada el 14 de mayo de 2024".

8.000 euros

Para la organización y coordinación de este proyecto sobre el colectivo LGTBI árabe, el Ejecutivo socialista admite en su respuesta parlamentaria que se han gastado más de 8.000 euros de las arcas públicas en su ejecución. Y continua asegurando que la Subdirección General de Museos Estatales no ha otorgado ningún tipo de ayuda pública a favor de la asociación FDIHA, la plataforma cultural y política creada por personas queer y trans árabes, que han participado en este proyecto cultural.

Antes de llevar a cabo los talleres, la asociación anunció en redes sociales que estaban buscando personas queer de origen árabe, y que darían "preferencia a las personas de orígenes palestinos", matizando que se aceptarían todas las nacionalidades de origen árabe.

"El 'Archivo Queer 3árabe' es una urgencia, es una demanda, es un presente más que un futuro, es una práctica y un acto de resistencia", defiende en redes sociales el Museo Nacional de Antropología, dependiente del Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun.