Federico Jiménez Losantos reivindica la Escuela de Salamanca como fuente del pensamiento liberal

Federico Jiménez Losantos ha dado este jueves en Salamanca una conferencia en la que ha reivindicado la Escuela de Salamanca como el verdadero origen del pensamiento liberal moderno, muy anterior a Locke o a la Ilustración francesa. En su intervención, Jiménez Losantos ha repasado las figuras y las ideas fundamentales de esta corriente intelectual, con especial atención al jesuita Juan de Mariana, y las ha confrontado con los debates ideológicos del presente.

Federico Jiménez Losantos ha recordado que el liberalismo no nació en el siglo XVII inglés ni en el XVIII francés, sino en la España del XVI. "Todo lo que se ha hecho después no es casi nada comparado con lo que se hizo en el XVI", ha afirmado. Ha añadido que "todo lo que hace la escuela austriaca de economía está allá".

Un ensayo que lo cambió todo

En ese sentido ha situado la figura de Juan de Mariana. Y es que el jesuita representa la cima de ese pensamiento: un intelectual que fue, al mismo tiempo, historiador, traductor del hebreo y del griego, y autor de un breve pero decisivo ensayo sobre la devaluación de la moneda que le costó el confinamiento en su celda durante un año, a los 72 años de edad, sin poder leer ni escribir.

Jiménez Losantos ha explicado cómo Mariana se atrevió a condenar a reyes por sus políticas monetarias, incluido Jaime I el Conquistador, y ha elogiado a Fernando el Católico por haber mantenido el valor de la moneda castellana a lo largo de tres guerras —la guerra civil castellana, la de Granada y las campañas en Italia— durante 30 años. "Cuando acabó, la moneda valía lo mismo que cuando llegaron al trono. Eso es el príncipe cristiano que defiende Mariana", ha señalado.

Uno de los ejes centrales de la conferencia ha sido la teoría del valor que desarrollaron los escolásticos salmantinos. Ha apuntado que en Salamanca se formuló por primera vez la idea de que el valor de las cosas no depende del coste de producción, sino del mercado. Ha recordado que "el precio justo de las cosas depende de tantos miles de decisiones... que sólo las sabe Dios", y ha agregado que, por ello, "los mortales tenemos que conformarnos con el precio de mercado". Ha aclarado que "lo que define y lo que defiende la Escuela de Salamanca siempre es que la ley está por encima del príncipe cristiano, por encima del gobierno, por encima del poder."

El Estado debe garantizar la ley

Uno de los aspectos más llamativos de la conferencia ha sido las diferencias entre libertarismo y liberalismo. Para marcar distancias entre el liberalismo clásico que representa la Escuela de Salamanca y el llamado libertarismo, término que en español tiene una connotación anarquista, ha comentado que "en español, libertario es anarquista. Lo libertario es la CNT". Que el liberalismo persiga un Estado pequeño y eficiente no quiere decir que se oponga a su existencia. Por eso, se ha preguntado: "¿Cómo va a haber ley si no hay Estado?". La tarea del Estado se reduce a garantizar que la ley exista, que los jueces sean independientes y que se aplique a cualquiera, "por poderoso que sea".

La conferencia ha concluid con una defensa de la propiedad privada como fundamento moral de la libertad, oponiéndola a la dicotomía marxista entre el ser y el tener. "El bebé es anticomunista", ha apuntado, parafraseando a Mariana. "La propiedad es la única razón real de la libertad. Y si no protege la propiedad, no protege nada."