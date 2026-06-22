El Bono Cultural Joven 2026 abre plazo: así puedes solicitar los 400 euros

El Ministerio de Cultura ha activado este lunes una nueva edición del Bono Cultural Joven con una novedad destacada: por primera vez permitirá destinar parte de la ayuda a la compra de instrumentos musicales, material artístico y cursos culturales. La iniciativa mantiene la cuantía de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2026.

La apertura del plazo ha sido anunciada también a través de la cuenta oficial de La Moncloa en X. "El Bono Cultural Joven 2026 ya está disponible para los nacidos en 2008. 400€ para gastar en cultura durante un año. Novedad: este año también para instrumentos musicales, material artístico y cursos culturales", ha señalado el Ejecutivo en su publicación.

🎭 El Bono Cultural Joven 2026 ya está disponible para los nacidos en 2008. 400€ para gastar en cultura durante un año. Novedad: este año también para instrumentos musicales, material artístico y cursos culturales. Consulta toda la info y solicítalo ⤵️https://t.co/KKp7zfF0VB pic.twitter.com/XzEJiwpyaH — La Moncloa (@desdelamoncloa) June 22, 2026

Con esta nueva convocatoria, el departamento dirigido por Ernest Urtasun busca reforzar la dimensión formativa y creativa del programa. La solicitud podrá formalizarse desde este lunes y hasta el próximo 18 de octubre a través de la web habilitada para ello.

Cómo se reparte el bono

Hasta ahora, el bono estaba orientado principalmente al consumo de productos y actividades culturales. Sin embargo, Cultura quiere ampliar su alcance para fomentar también la creación artística. Los jóvenes podrán optar entre dos modalidades de uso. La primera permite destinar los 400 euros íntegros a una sola categoría relacionada con cursos y talleres culturales —presenciales u online—, instrumentos musicales o material artístico.

La segunda mantiene el sistema tradicional de reparto por categorías. En este caso, hasta 200 euros podrán destinarse a artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística. En este apartado se incluyen abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, festivales literarios, instrumentos musicales, partituras, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados a lo audiovisual.

Además, otros 100 euros podrán utilizarse en productos culturales en soporte físico, como libros, música o videojuegos, mientras que los 100 euros restantes estarán reservados para consumo digital o en línea, incluidas suscripciones a plataformas.

La defensa de Urtasun

Durante la presentación del programa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido la filosofía que sustenta esta medida y ha reivindicado el papel de la cultura como elemento esencial en la formación personal y ciudadana. "La cultura es lo que nos forma como ciudadanos y personas", ha asegurado.

Urtasun ha insistido en que la cultura no debe entenderse únicamente como ocio. "No se trata solo de ver una película, es que tu educación sentimental está inevitablemente ligada a la película, el libro o la música que te marcó. La cultura es un derecho fundamental ciudadano, no un divertimento de fin de semana", ha afirmado. Además, ha subrayado que el objetivo es evitar que el acceso a la cultura dependa de la situación económica de cada joven.

El ministro también ha puesto el foco en la principal novedad de esta edición: la incorporación de la vertiente creativa. "Hemos introducido la creación cultural, que es una vertiente imprescindible. Ojalá que surja alguna nueva vocación artística con esta ayuda", ha señalado. Según ha avanzado, solo durante el primer día ya se habían registrado 10.000 solicitudes.

La directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, ha recordado que esta iniciativa nació en un contexto marcado por la pandemia, cuando el sector cultural atravesaba dificultades derivadas de las restricciones y del cierre de la actividad. Según ha explicado, el bono buscaba entonces impulsar la recuperación del sector y facilitar a los jóvenes el acceso a la cultura tras un periodo de aislamiento.

Beirak ha asegurado que, cuatro años después, los objetivos iniciales se han cumplido. En este tiempo, según ha detallado, 1,3 millones de jóvenes se han beneficiado de esta ayuda. A su juicio, el programa entra ahora en una nueva etapa centrada en consolidarse como una herramienta de acceso equitativo a la cultura.

Diferencias por renta

En este sentido, ha defendido la evolución del bono desde una lógica de acceso hacia otra más participativa. "Hasta ahora permitía acceder a productos, obras y espectáculos, pero la relación con la cultura tiene que ver con experimentar y expresarse", ha explicado. Por ello, considera que la incorporación de formación, instrumentos y materiales artísticos refuerza esa dimensión activa.

La directora general también ha advertido de las diferencias en el acceso al bono según el nivel de renta. Según los datos expuestos, alrededor del 70% de los jóvenes de familias con rentas altas solicitan esta ayuda, frente al 30% de aquellos procedentes de rentas bajas. Para reducir esta brecha, el Ministerio ha alcanzado un acuerdo con la Plataforma del Tercer Sector.

Gracias a esta colaboración, se pondrán en marcha medidas para facilitar tanto la solicitud del bono como el acompañamiento durante el desarrollo de las actividades culturales. El objetivo es mejorar el acceso entre jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente en casos marcados por barreras económicas, territoriales, de origen, género o discapacidad.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha defendido la relevancia social de esta iniciativa y ha puesto en valor el debate que abre sobre el papel de la cultura. "La cultura debe ser un derecho: te ayuda a madurar, a tener referentes y espíritu crítico", ha señalado.