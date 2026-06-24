La historia de España está llena de personajes, episodios y descubrimientos que rara vez aparecen en los manuales más conocidos. Exploradores, científicos, mujeres pioneras o figuras que quedaron a la sombra de nombres mucho más populares protagonizan muchos de esos capítulos olvidados.

De esa idea parte Historias de la contrahistoria de España, el nuevo libro del escritor e investigador Marcelino Lominchar en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio. La obra recorre algunas de esas historias poco conocidas con el objetivo de rescatar personajes y acontecimientos que, según explica su autor, han quedado fuera del relato histórico más difundido.

Un recorrido por los personajes olvidados

El volumen reúne decenas de episodios protagonizados por figuras que permanecen fuera del imaginario colectivo pese a haber desempeñado un papel relevante en distintos ámbitos.

Entre ellos aparecen mujeres que destacaron en la literatura, la ciencia o incluso el ámbito militar, pero que han quedado eclipsadas por otros nombres más conocidos. "La historia normalmente ha sido escrita por hombres y quizás eran incómodas en el relato oficial", explica el autor.

La obra también pone el foco en personajes que contribuyeron al desarrollo de las artes, las ciencias o la exploración y que, sin embargo, apenas figuran en los relatos históricos más populares.

El deportista español más rico de la historia

Uno de los capítulos más llamativos está dedicado a Cayo Apuleyo Diocles, un auriga nacido en Mérida durante el Imperio Romano que llegó a convertirse en una de las grandes celebridades de su tiempo. Según explica Lominchar, ganó más de 1.300 carreras de cuadrigas y acumuló una fortuna que, trasladada a valores actuales, superaría los 12.000 millones de euros.

"Me parece injusto que la gente no conozca a este señor de Mérida", afirma Lominchar al recordar la dimensión económica y social que alcanzó este deportista, considerado por algunos estudiosos como el atleta mejor pagado de la historia.

Científicos y exploradores que llegaron antes

El libro también recoge casos de investigadores y exploradores españoles cuyas aportaciones quedaron posteriormente asociadas a figuras más conocidas.

Entre los ejemplos citados figura Domingo de Soto, cuyas reflexiones sobre la caída de los cuerpos precedieron a algunos planteamientos posteriores sobre la gravedad. También aparece Félix de Azara, naturalista cuyas investigaciones fueron conocidas por Charles Darwin. La obra dedica igualmente varios capítulos a exploradores vinculados a territorios que hoy forman parte de Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda. Según explica Lominchar, muchos de esos descubrimientos han quedado relegados con el paso del tiempo pese a su relevancia histórica.

Del himno británico al Juego de la Oca

Además de personajes históricos, el libro aborda curiosidades relacionadas con símbolos, expresiones y tradiciones.

Uno de los capítulos analiza el origen del himno británico y su vinculación con una operación de hemorroides practicada a un monarca francés. Otro explora una teoría que relaciona el Juego de la Oca con el Camino de Santiago y con distintos enclaves del recorrido jacobeo.

La publicación también reflexiona sobre algunos episodios controvertidos de la historia española y defiende la importancia de estudiarlos sin ocultarlos ni convertirlos en elementos de confrontación política. "Es nuestra historia, no la podemos borrar", sostiene Lominchar, que reivindica el conocimiento de todos los capítulos históricos, incluidos aquellos que resultan más incómodos o generan debate.