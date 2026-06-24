Éxito de David Álvaro en Madrid con su cuarto libro: 'Vicios y virtudes del liderazgo'

Havas Village Madrid ha acogido la presentación del último libro de David Álvaro, director general adjunto de H/Advisors, profesor universitario y uno de los especialistas más reconocidos en comunicación política y asuntos públicos en España. El acto congregó a un nutrido y destacado público formado por rostros muy relevantes del mundo de la política y del ámbito empresarial, lo que subrayó la repercusión e interés que despierta la nueva obra del autor.

Bajo el título Vicios y virtudes del liderazgo (2026), la obra reflexiona sobre las fortalezas y debilidades que definen el ejercicio del liderazgo en la política, las instituciones y las organizaciones. Se trata de la cuarta obra del autor, que cuenta en su bibliografía con El método Podemos: marketing marxista para partidos no marxistas (2015), Cataluña: la construcción de un relato (2019) y El lobby en positivo (2021).

En el acto acompañaron al autor José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Fernando Garea, periodista de El Español y expresidente de la Agencia EFE. Su presencia pone de manifiesto el alcance transversal del libro, que interpela tanto a profesionales de la comunicación y la política como al mundo empresarial e institucional.

La presentación de Madrid llega tras los actos celebrados previamente en Canarias y Aragón, consolidando así una gira de presentaciones que ha recorrido algunas de las principales ciudades del país y que continuará por Cataluña, Extremadura o Murcia. El próximo evento está previsto para el 30 de junio en las Islas Baleares, donde el autor estará acompañado por Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears, en lo que promete ser un nuevo acto de referencia dentro de la gira de presentaciones.

David Álvaro es director general adjunto de H/Advisors, firma global de comunicación estratégica y asuntos públicos. Profesor universitario y experto en comunicación política, ha participado como asesor en numerosas campañas electorales tanto en España como en el extranjero. Es asimismo miembro de la Junta Directiva de APRI (Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales) y de Dircom.