La RAE resuelve la duda: ¿se dice "cuclillas", "cunclillas" o "cluquillas"?

Cuando alguien se agacha doblando las piernas y apoyando el peso sobre los talones, lo habitual es decir que está "en cuclillas". Sin embargo, no es raro escuchar otras formas como "cunclillas", "cluquillas" o incluso "cluclillas". Una encuesta realizada por la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) entre sus seguidores ha permitido comprobar cuáles son las variantes más utilizadas y qué dice la Real Academia Española sobre cada una de ellas.

La consulta partía de una situación muy común: describir la postura que adoptamos al recoger algo del suelo, hablar con un niño a su altura o realizar determinados ejercicios físicos. Aunque muchos hablantes emplean formas diferentes según la región o la costumbre familiar, no todas cuentan con el mismo respaldo normativo.

"Cuclillas", la forma mayoritaria

Los resultados de la encuesta mostraron una clara preferencia por "cuclillas". El 82 % de los participantes eligió esta opción, que además es la única recogida en el Diccionario de la lengua española.

Se trata, por tanto, de la forma considerada estándar y recomendada en el uso general del idioma. Su amplia aceptación entre los hablantes coincide con el criterio académico.

El origen de "cluquillas"

Aunque hoy apenas se utiliza, existe una relación histórica entre "cuclillas" y "cluquillas". Según explica la Academia, la palabra "cuclillas" procede de "clueco", término empleado para referirse a las aves que están empollando huevos.

La postura que adoptan las aves durante ese periodo recuerda a la que realizan las personas al agacharse flexionando las piernas, lo que explica la evolución de la palabra.

La variante "cluquillas", considerada la forma etimológica, fue escogida por el 5 % de los encuestados, aunque la propia Academia señala que su uso es actualmente muy reducido.

Qué ocurre con "cunclillas" y "cluclillas"

Otra de las opciones presentes en la encuesta fue "cunclillas", elegida por el 9 % de los participantes. Esta variante está documentada en distintos países hispanohablantes, aunque habitualmente se considera una forma vulgar.

Por su parte, "cluclillas" obtuvo el 4 % de los votos. A diferencia de las demás variantes, esta forma no aparece recogida en las principales obras de referencia del español.