La Casa Encendida transforma el verano madrileño en un oasis de cultura, cine y experiencias al aire libre

Madrid vuelve a encontrar este verano un refugio frente a las altas temperaturas en La Casa Encendida. El centro de cultura contemporánea de Fundación Montemadrid presenta una amplia programación que combina arte, cine, música, pensamiento, juegos y actividades para todas las edades, consolidándose como un auténtico oasis climático en pleno corazón de la ciudad. Bajo la sombra de las palmeras de la exposición Drift, del artista suizo Yann Gross, y con la azotea de La Terraza como gran mirador urbano, la institución propone una experiencia que invita a desacelerar el ritmo, disfrutar del tiempo libre y redescubrir la ciudad desde la cultura.

Entre los nombres más destacados de la programación figuran el dramaturgo y director Rodrigo García, el cineasta Jim Jarmusch, el realizador chino Bi Gan, el maestro del anime experimental Mamoru Oshii y artistas como Amanda Mur, Violeta García o RenzNiro.

La noche como territorio de exploración

Uno de los ejes centrales del verano será una nueva edición de La Terraza Magnética, que se celebrará del 26 de junio al 1 de agosto bajo el lema Cartografías de la noche. La programación propone sesiones de cine los viernes y conciertos los sábados al aire libre, convirtiendo la azotea de La Casa Encendida en un espacio de encuentro donde la noche se entiende como un lugar de tránsito, transformación y descubrimiento.

El ciclo cinematográfico arrancará el 26 de junio con Noche en la tierra, de Jim Jarmusch, y continuará con títulos como Retrato de una alcohólica. Billete sin retorno, de Ulrike Ottinger; Una chica vuelve sola a casa de noche, de Ana Lily Amirpour; Angel’s Egg, de Mamoru Oshii; Largo viaje hacia la noche, de Bi Gan; y The African Desperate, de Martine Syms.

La programación se extenderá también a Casa San Cristóbal con dos propuestas que revisitan el imaginario vampírico desde perspectivas diferentes: Petit Vampire y Abierto hasta el amanecer.

En el apartado musical, el programa comisariado por Acacia Ojea reunirá algunas de las voces más singulares de la escena experimental internacional. Pasarán por la azotea artistas como la palestina Bint Mbareh, la iraní Ava Rasti, la violonchelista argentina Violeta García, el británico RenzNiro, la cántabra Amanda Mur y Adrasha, creadora de origen etíope afincada en Barcelona.

Un refugio cultural para todas las edades

La oferta veraniega se completa con propuestas diseñadas para públicos muy diversos. Entre ellas destaca Juegatorio, un espacio gratuito dedicado a los juegos de mesa que permanecerá abierto durante todo el verano y que reivindica el juego como herramienta creativa, educativa y social. Los visitantes podrán disfrutar desde partidas de ajedrez hasta clásicos como mus, parchís o Catán, además de participar en actividades especiales y talleres de diseño de juegos.

La Biblioteca de La Casa Encendida se presenta como otro espacio de refugio para quienes buscan viajar a través de la lectura, mientras que el Espacio Nido, concebido para niños y niñas de entre 0 y 3 años, ofrece un entorno pensado para estimular el movimiento, la exploración y el aprendizaje temprano.

Las familias encontrarán además propuestas específicas dentro del programa En Familia, con conciertos, actividades de baile, círculos de nanas y talleres de lectura. Los adolescentes, por su parte, podrán participar en campamentos de naturaleza organizados junto al equipo de educación ambiental de Ylatierra, orientados al conocimiento y conservación del entorno natural madrileño.

Arte contemporáneo y creación escénica

Las exposiciones gratuitas continúan siendo otro de los grandes atractivos de la temporada. Además de Drift, de Yann Gross, el público podrá visitar Inéditos 2026, así como las instalaciones de Marlon de Azambuja, Andrés Fernández, Edgar Calel y las intervenciones fotográficas de Mohamed Bakri y Abboud Abu Tair.

En el ámbito escénico destaca la exposición-instalación Hamlet está fatal, de Rodrigo García, incluida en el programa Foco 2026, que conmemora los 40 años de trayectoria del creador argentino. La propuesta podrá visitarse entre el 27 de junio y el 26 de julio y estará precedida por una jornada especial que incluirá la proyección de Hamlet kebab, una conferencia y un coloquio con el artista.

Cultura para reflexionar

La programación estival también reserva espacio para el pensamiento crítico y el compromiso social. El ciclo documental La voz de las sin voz abordará cuestiones relacionadas con los derechos humanos, las migraciones y la emergencia climática a través de proyecciones y coloquios abiertos al público.

Asimismo, la jornada A las olvidadas, integrada en los encuentros Quererse libre. Artes y reclusión, pondrá el foco en la realidad de las mujeres privadas de libertad y fomentará la participación ciudadana mediante una recogida solidaria de libros.

Gastronomía con impacto social

La experiencia se completa con la cafetería Refugio, presente tanto en el Patio como en La Terraza. Gestionada por Lakook, iniciativa promovida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la propuesta apuesta por una gastronomía sostenible y de proximidad, destinando el cien por cien de sus beneficios a proyectos sociales.

Con esta programación, La Casa Encendida vuelve a convertir el verano madrileño en una invitación a disfrutar de la cultura, el descanso y el encuentro ciudadano en un entorno pensado para combatir el calor y estimular la imaginación.