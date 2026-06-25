Se busca a la folclórica del siglo XXI

¿Dónde están las nuevas folclóricas? Esa es la pregunta que inspira La folclórica del siglo XXI, un singular certamen cultural que propone actualizar una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular española. Impulsado por La Juan Gallery, el proyecto busca descubrir a la artista capaz de reinterpretar hoy el legado de aquellas mujeres que durante décadas marcaron el imaginario colectivo a través de la canción, el carácter y la presencia escénica.

La iniciativa arrancará el próximo 26 de junio en el Cine de Verano de la Bombilla, coincidiendo con la inauguración de una nueva edición de Fescinal, el cine de verano más veterano de Madrid. La cita tomará la forma de una gran verbena contemporánea, gratuita y abierta a todos los públicos, en la que la artista Rosalinda Galán ejercerá como maestra de ceremonias.

Tras esta primera gala, el concurso continuará con nuevas verbenas en Alcalá de Henares el 3 de julio y en Valdemorillo el 8 de julio, antes de regresar al Cine de Verano de la Bombilla para celebrar la gran final el 16 de julio.

Recuperar la plaza como espacio de encuentro

Más allá de la competición, el certamen pretende reivindicar la plaza y la verbena como lugares de convivencia y participación ciudadana. La propuesta recupera elementos tradicionales de las fiestas populares —un pequeño escenario, música en directo, sillas al aire libre y público de todas las edades— para convertirlos en un espacio de encuentro donde la cultura se vive de forma colectiva.

La directora de La Juan Gallery, Rosa Ureta, entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, comenta que "la iniciativa nace como una invitación a recuperar las conversaciones de calle y las experiencias compartidas frente a la creciente digitalización de las relaciones sociales". Se trata de una forma de "convertir la verbena en un escenario donde tradición y contemporaneidad dialogan a través de nuevas formas de entender la canción popular".

Seis finalistas y un premio de 2.000 euros

La selección de participantes se ha realizado mediante una convocatoria abierta difundida en redes sociales y plataformas digitales. Seis finalistas han sido elegidas para participar en las distintas galas, donde deberán defender sus propuestas artísticas y superar diversas pruebas vinculadas a la interpretación y al folclore.

Las puntuaciones obtenidas en cada una de las citas se irán acumulando hasta la final, donde se proclamará ganadora a la concursante con mayor puntuación global. El premio para la vencedora será de 2.000 euros.

El jurado estará integrado por destacadas figuras del ámbito cultural y mediático, entre ellas la periodista Valeria Vegas, el creador de contenido Orojondo, la actriz y cineasta Alex de la Croix, la directora y guionista Chus Gutiérrez y la investigadora y divulgadora Lidia García, conocida por su trabajo en torno a la copla y la cultura popular.

Una figura clave de la cultura popular

El certamen toma como punto de partida la figura de la folclórica, un personaje fundamental en la historia cultural española. Más allá de la cantante o la artista de variedades, la folclórica ha representado durante décadas un símbolo de identidad colectiva, capaz de reunir a distintas generaciones alrededor de un repertorio común de canciones, emociones y relatos.

Aunque este modelo artístico parece haber quedado asociado al pasado, Rosa Ureta sostiene que "la canción popular sigue viva y que nuevas generaciones de creadoras continúan explorando sus códigos desde lenguajes contemporáneos". El concurso pretende precisamente "visibilizar esas nuevas formas de entender el folclore y acercarlas a públicos diversos".

El arranque coincide con la apertura de Fescinal

La primera gala tendrá lugar durante la jornada inaugural de la 42ª edición de Fescinal, considerado el cine de verano más antiguo de Madrid y uno de los referentes culturales del verano en la capital.

La programación de este año incluye proyecciones en 35 milímetros, sesiones de cine mudo acompañadas por música en directo, estrenos recientes, cine familiar, películas en versión original y encuentros con destacados profesionales del cine español.

La coincidencia de ambos eventos refuerza la apuesta por recuperar los espacios públicos como escenarios de cultura compartida durante los meses estivales.

Tradición y contemporaneidad

Detrás de la iniciativa se encuentra La Juan Gallery, proyecto especializado en artes vivas y performance contemporánea que desde hace más de una década desarrolla propuestas participativas e intergeneracionales. El certamen cuenta además con el apoyo de La Revoltosa, histórica marca madrileña de gaseosa que ha impulsado el proyecto como parte de su estrategia de recuperación y difusión del patrimonio cultural popular.

Con esta propuesta, las verbenas vuelven a convertirse en escenario de encuentro ciudadano y la figura de la folclórica encuentra una nueva oportunidad para dialogar con el presente. Una celebración que mira a las raíces sin renunciar a las nuevas formas de expresión y que reivindica el valor de la cultura popular como espacio de convivencia, memoria y creatividad.