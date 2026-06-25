¿Se dice "escopetado" o "escopeteado"? La RAE aclara la forma correcta

Cuando alguien sale corriendo para no perder el autobús, llega tarde a una cita o se mueve con urgencia de un lugar a otro, en español coloquial se emplea el adjetivo escopetado o escopeteado para describir esa situación de prisa.

Se trata de un término recogido por la Real Academia Española y documentado desde hace décadas en el uso del idioma, siempre vinculado a contextos de movimiento rápido o urgencia. Su presencia se mantiene estable en el español actual, aunque presenta dos formas gráficas que conviven sin cambios de significado.

Dos variantes válidas

Las formas escopetado y escopeteado se utilizan con el mismo valor: describir a una persona que actúa o se desplaza con mucha rapidez. La diferencia entre ambas es únicamente ortográfica, sin afectar a su función gramatical ni a su significado.

El Diccionario de la lengua española recoge ambas opciones, aunque señala preferencia por escopetado en el uso general. Aun así, las dos siguen plenamente vigentes en el habla cotidiana.

Una encuesta con resultado muy ajustado y un uso muy asentado

Una encuesta difundida en redes sociales por una integrante de la FundéuRAE preguntó a los usuarios por su elección entre escopetado y escopeteado. El resultado fue muy equilibrado: el 52 % se decantó por la primera forma, mientras que el 48 % eligió la segunda.

Ambas formas siguen plenamente vivas en el español actual y se consideran correctas. Su uso depende del hablante y del registro, sin que exista incorrección en ninguna de ellas.

El término mantiene su valor coloquial y su fuerte asociación con la idea de rapidez en situaciones de desplazamiento o urgencia.