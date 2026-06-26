Jack Batallador Murdock: se reedita la historia definitiva sobre el padre de Daredevil

Me sienta genial escribir esto cada vez que lo hago: Daredevil sigue de moda. Y eso es porque es mi personaje preferido de los cómics junto a Batman y Lobezno. Luego si entramos ya en cómics fuera de lo superheroico me quedo con John Constantine y todo el elenco de Predicador, pero a nivel pijameo tengo mi santa trinidad.

Aquí os traigo un cómic sobre el personaje de Daredevil curiosamente sin Matt Murdock vestido del diablo ya que aquí vamos a hablar de su padre, Jack Batallador Murdock. Sé que la historia de su muerte es universal para los amantes de los cómics, sin embargo, vamos a analizar este cómic corto publicado bajo el amparo de los Must Have de Panini porque creo que tiene mucho que ofrecer.

Antes de subirnos al ring, análisis técnico del cómic: guion de Zeb Wells, dibujo de Carmine Di Giandomenico, contiene Daredevil: Battlin' Jack Murdock 1-4, editorial Panini, cartoné tapa dura, 112 páginas y un precio de 16 euros.

¡Suena la campana!

Más que la historia de siempre

La historia es de sobra conocida si sabes algo del personaje de Daredevil o si te lo has cruzado tanto en cómics, como en cine o por supuesto con la serie de televisión. En concreto las primeras tres temporadas, no las dos que tenemos en Disney. Me encantan todas por cierto. Ahí, en la primera temporada, se explicaba el origen de Daredevil y nos contaban qué pasó con su padre y ojo, también con su madre en las temporadas posteriores.

Matt Murdock, aparte del abogado ciego de la Cocina del Infierno y del demonio de Hell's Kitchen es hijo de un boxeador y de una monja. Sí, así es esta curiosa combinación. Ganó sus poderes, si a eso se le puede llamar ganar, cuando al salvar a un anciano de ser atropellado cayeron sobre sus ojos residuos radiactivos. Anteriormente su madre le había abandonado para entregarse a la fe y su padre era un exboxeador borracho llamado Jack ‘Batallador’ Murdock.

En el lore del personaje, contado en varios sitios, cuando Matt se queda ciego su padre debe ganar dinero para darle una educación y una vida y es ahí cuando se vende a un mafioso para dejarse ganar en un combate amañado. Al final no se deja vencer y para demostrar a su hijo quién es su padre acaba muerto por no cumplir con su parte del trato.

Y tras esto vosotros me diréis: "David, me acabas de contar la historia entera". Sí y no. Sí porque he contado lo más destacado, pero es que esto lo conoce cualquiera que se acerque a este cómic. Es como ir a la Pasión de Cristo y sorprenderte por el final. Lo mejor de este cómic no es la historia en sí ya conocida sino los detalles que la amplían, los secundarios que aparecen dando un nuevo giro de tuerca a las conexiones con el mundo de Daredevil y sobre todo el viaje interior que aún no se había hecho hacia las motivaciones y desesperaciones del padre de Daredevil.

Aquí lo importante no es el final sino el viaje. Además es un cómic corto, de apenas cuatro grapas y es más un perfecto complemento para el fan del personaje que para aquel o aquella que se acercan por primera vez al diablo. Por otro lado dibuja el italiano Carmine Di Giandomenico. Os dejo varias viñetas:

Este dibujante italiano es uno de los mejores del mercado y no solo en general sino también en la particularidad de dar un toque retro a las historias. Aquí incluso el color nos invita a vivir en el pasado y ese toque añejo le queda espectacularmente bien al relato.

Conclusión: si te gusta Daredevil y quieres darte un capricho completista este Must Have cumple con su cometido. Daredevil es lo que es sobre todo por la muerte de su padre y aquí tienes la historia mil veces contada, pero mucho más compleja y extensa. Si la Cocina del Infierno es tu barrio yo iría de cabeza. Y más si dibuja Carmine Di Giandomenico. Si gustan, disfruten de la lectura