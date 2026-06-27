¿"Atestado" o "apestado de gente"? La RAE aclara la forma correcta

Un lugar puede estar lleno de gente y describirse de más de una forma. Esa es la duda que ha planteado la FundéuRAE a través de una de sus encuestas lingüísticas, en la que preguntó a los hablantes si utilizan la expresión 'atestado de gente' o 'apestado de gente'. Aunque la primera fue la opción claramente mayoritaria, ambas construcciones son correctas, si bien una pertenece al registro coloquial.

'Atestado de gente', la opción más utilizada

La encuesta, difundida a través de Instagram, preguntaba cuál de las dos expresiones emplean los hablantes para describir un lugar en el que hay una gran cantidad de personas.

El 88 % de los participantes aseguró utilizar 'atestado de gente', mientras que el 12 % afirmó decir 'apestado de gente'.

Según explica la FundéuRAE, el verbo atestar significa 'llenar un lugar hasta el límite de su capacidad'. Por ello, es correcto decir que una calle está 'atestada de gente' o que un recinto está 'atestado de público' cuando se encuentra completamente lleno.

También es válido decir 'apestado de gente'

Aunque pueda resultar extraño por la asociación del verbo apestar con un mal olor, el Diccionario de la lengua española también recoge la locución 'estar apestado de algo' con el sentido de que un lugar está lleno o abarrotado.

En este caso, 'apestado de gente' es una construcción válida para expresar la misma idea que 'atestado de gente', aunque se trata de una forma propia de la lengua coloquial.

De este modo, ambas expresiones pueden emplearse para indicar que hay una gran concentración de personas, si bien 'atestado' es la opción más habitual y la recomendada en registros formales.

Un verbo con varios significados

La FundéuRAE recuerda además que atestar tiene distintos significados según el contexto. Además de expresar la idea de llenar por completo un espacio, también puede significar 'atestiguar' o, en otro uso diferente, 'dar con la cabeza contra algo'.

Por ello, aconseja no confundir este verbo con asestar, que significa propinar un golpe, ya que son palabras distintas pese a su parecido.