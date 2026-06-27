La UAX se consolida como referente español en sostenibilidad según The Times Higher Education

La Universidad Alfonso X el Sabio se posiciona como una de las universidades privadas españolas de referencia en sostenibilidad. Así lo han certificado los resultados de la edición 2026 de The Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings (antes denominado THE Impact Rankings), clasificación internacional que mide la contribución de las instituciones académicas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
El ranking ha evaluado en esta edición a 1.646 universidades de 116 países y territorios a partir de su impacto en ámbitos como la investigación, la enseñanza, la gestión de los campus y la relación con la sociedad. UAX ha destacado principalmente en cinco ODS de los 17 analizados y se ha situado en todos ellos entre las diez universidades privadas españolas mejor clasificadas.
"Este reconocimiento internacional pone en valor el trabajo que venimos desarrollando para incorporar la sostenibilidad de forma transversal en la formación, la investigación y la gestión de nuestros campus. Además, nos impulsa a seguir formando profesionales capaces de utilizar el conocimiento y la tecnología con propósito y generar un impacto positivo en la sociedad", manifestó Domingo Mirón, CEO del Grupo UAX.
UAX alcanza su resultado más destacado en el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles, donde se sitúa como la segunda universidad privada española mejor posicionada. Solo 13 universidades españolas figuran entre las 865 instituciones clasificadas en esta categoría. Este ODS analiza la contribución de las universidades a la creación de ciudades y comunidades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
UAX indicó que este posicionamiento refleja un modelo universitario que integra la sostenibilidad tanto en la formación y la investigación como en la gestión de sus campus y en su relación con el entorno. Este compromiso se materializa en proyectos como el Observatorio de Zonas de Bajas Emisiones, que analiza la implantación de estas áreas en los 151 municipios españoles obligados a desarrollarlas, o en iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia energética e hídrica, impulsar la movilidad sostenible y proteger la biodiversidad.
Además de su posición en ciudades y comunidades sostenibles, UAX se encuentra entre las diez universidades privadas españolas mejor clasificadas en las cinco de las 17 categorías analizadas por Times Higher Education. Lo hace, por ejemplo, en el ODS 3, Salud y bienestar, donde solo se han clasificado 15 universidades españolas entre las 1.254 instituciones evaluadas a nivel mundial.
Estos resultados se apoyan en la estrategia ESG de UAX, que incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión académica, operativa y estratégica de la universidad. Desde 2021, todos los grados y másteres definidos por UAX incluyen elementos relacionados con la sostenibilidad en sus planes de estudio. Además, cuenta con un Comité de Sostenibilidad y ESG, encargado de impulsar esta estrategia, supervisar sus compromisos e identificar nuevos riesgos y oportunidades.
En materia ambiental, la Memoria Académica del curso 2024/25, refleja que el Grupo UAX redujo un 20,5% sus emisiones de alcance 1 y un 19,7% las de alcance 2. La renovación de la iluminación con tecnología LED permitió reducir un 27,9% el consumo eléctrico, mientras que el porcentaje de agua regenerada o reutilizada en sus campus alcanzó el 14,3%.
La estrategia se completa con proyectos de impacto social, programas de voluntariado, políticas de igualdad y conciliación, iniciativas de atención a colectivos vulnerables y una estrecha colaboración con empresas e instituciones, algo que se materializa a través de su Oficina de voluntariado y cooperación al desarrollo de la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio (FUAX).