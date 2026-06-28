¿Es correcto decir "calidoscopio" en vez de "caleidoscopio" ? La RAE dicta sentencia

El nombre de uno de los juguetes más conocidos sigue generando dudas entre muchos hablantes. ¿Lo correcto es escribir "caleidoscopio" o "calidoscopio"? La Fundéurae ha respondido a esta cuestión a partir de una encuesta en su cuenta de Instagram y recuerda qué formas están recogidas por el diccionario académico.

La forma preferida por los hablantes

La consulta preguntaba cómo escriben los usuarios el nombre del tubo con espejos que, al girarlo, crea figuras simétricas de distintos colores. Los resultados fueron claros: el 95 % eligió "caleidoscopio", mientras que el 5 % se decantó por "calidoscopio".

Esa diferencia coincide con el uso más habitual del término, aunque no significa que la otra opción sea incorrecta.

Las dos grafías están admitidas

El Diccionario de la lengua española recoge "caleidoscopio" como el instrumento óptico formado por un tubo con espejos y pequeñas piezas que generan imágenes simétricas al girarlo. Además, el término también puede emplearse en sentido figurado para aludir a un conjunto diverso y cambiante de elementos.

Junto a esta grafía, el diccionario incluye "calidoscopio", una variante con el mismo significado. No obstante, el Diccionario panhispánico de dudas precisa que esta segunda forma es menos frecuente.