"Atiborrarse" o "atiforrarse": la forma que recomienda la RAE al hablar de comer en abundancia

Comer tanto que apenas queda sitio para el postre es una situación muy común, y también lo es la duda sobre cómo describirla. ¿Lo correcto es decir "atiborrarse" o "atiforrarse"? La FundéuRAE ha abordado esta cuestión en una de sus encuestas lingüísticas y recuerda cuál es la forma recomendada por la Real Academia Española.

Una variante muy extendida, pero incorrecta

La consulta realizada entre sus seguidores dejó un resultado claro: el 96 % eligió "atiborrarse", mientras que el 4 % optó por "atiforrarse".

La explicación está en el Diccionario de la lengua española, que únicamente recoge el verbo "atiborrar(se)", cuyo significado es "llenar o llenarse con exceso". En el lenguaje coloquial también se emplea con el sentido de comer en abundancia.

Por su parte, el Diccionario panhispánico de dudas explica que "atiforrarse" puede haber surgido por un cruce entre "atiborrar(se)" y "forrar(se)". Aunque esta forma se escucha con frecuencia en la conversación cotidiana, no se considera adecuada.

Cómo puede utilizarse

Cuando hace referencia a comer mucho, el verbo admite distintas construcciones. Puede decirse "atiborrar a alguien de comida", pero también "atiborrarse de croquetas", "atiborrarse de dulces" o cualquier otra expresión similar.