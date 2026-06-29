'La muerte del Doctor Extraño': un buen cómic donde Stephen investiga su propia asesinato

El cómic se llama la muerte del Doctor Extraño, por lo tanto, el spoiler ya lo tenemos en la portada y no asumiré tal culpa. Fuera de bromas, esto no es una metáfora. Pasa de verdad. El Doctor Extraño es asesinado y a partir de ahí tenemos que averiguar quién ha sido su asesino o asesina y el porqué. ¿Y saben quién lo va a investigar? Pues el propio Stephen Strange. Sí, como lo leen.

Enseguida vamos con el truco de esta idea de guion, pero antes, análisis técnico del cómic: guion de Jed Mackay, dibujo de Lee Garbett, cartoné tapa dura, Panini, contiene The Death of Doctor Strange 1-5, 152 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos a investigar

Lo Extraño de resolver tu propio asesinato

El cómic se divide en una grapa inicial donde vemos el día a día intenso del Doctor Extraño y su posterior asesinato. A partir de ahí, el resto del Universo Marvel se pone las pilas para encontrar a su asesino y el propio Doctor Extraño, gracias a un conjuro que hizo en su día, aparece en una versión más joven para liderar al equipo. Esa es la gracia del cómic y el movimiento de guion que hace que sea bueno porque ver cómo lo tiene todo atado Strange incluso cuando muere es la magia de este personaje.

Otro punto a favor es que Jed Mackay le tiene pillado el punto al personaje como se lo tiene a la infravalorada etapa de Caballero Luna. Jed es muy bueno entreteniendo y proponiendo nuevos elementos al lore de los personajes y aquí lo hace muy bien. En un solo cómic te resume al Doctor Extraño, mete a sus secundarios dándoles importancia y encima deja las pistas a seguir para hacer una etapa larga del personaje.

Además aquí contamos con un gran dibujo de Lee Garbett, que ahora está en la esperada nueva etapa de Daredevil. Os dejo ejemplos del dibujo:

Tengo muchas ganas de ver lo que hará Lee con Daredevil porque leí la primera grapa ya publicada en USA y me gustó mucho su trabajo. Aquí firma un trabajo notable y se encuentra cómoda con tanta magia de por medio.

El cómic, eso sí, va de más a menos y el final se resuelve de forma demasiado rápida para mi gusto. Aún así el conjunto funciona y como entretenimiento es excelente. Es más, si quieres iniciar a partir de aquí para luego empalmar con el resto de etapas te puede quedar un apañada era del Doctor Extraño en tu comicteca.

Después de esta etapa vendría una transición con la mujer del Doctor asumiendo el rol de Hechicera Suprema. Clea cogió el manto de su marido aunque no duró mucho. El Doctor resucitó pronto, algo habitual en Marvel, y nos dejó una de las mejores cabeceras del personaje con el propio Jed Mackay a la cabeza. Y después de eso, algo pasó con el Doctor Doom/Muerte y el Strange que acabó con la mini serie ‘El Mundo bajo Muerte’. Muy interesante todo lo relacionado últimamente con este personaje y por supuesto le seguiremos prestando atención.

Conclusión: curiosamente un cómic llamado "la muerte de..." sirve para fans veteranos del personaje e incluso para darte un capricho como lectura esporádica. La primera grapa resume bien el lore del Doctor y a partir de ahí Mackay ofrecen entretenimiento, secundarios y villanos míticos de Extraño.