Visitas gratuitas para celebrar los tres años de la Galería de las Colecciones Reales

La Galería de las Colecciones Reales celebrará su tercer aniversario con dos jornadas de acceso gratuito y una programación cultural especial. Los visitantes podrán recorrer sin coste la colección permanente y las exposiciones temporales los días 29 de junio y 25 de julio.

La primera fecha coincide con el tercer aniversario de la apertura al público de la Galería y la segunda conmemora la inauguración oficial del museo presidida por los Reyes.

La celebración se completa con un programa de actividades que incluirá charlas con expertos y visitas a los almacenes del museo, espacios habitualmente cerrados al público.

Museo de referencia

En sus tres años de actividad, este museo ha acumulado más de dos millones de visitas y desarrollado un programa cultural y artístico que ha incluido 17 exposiciones temporales, 6 obras invitadas, 12 espectáculos de danza, 70 conferencias y 17 conciertos. En 2025 recibió 741.589 visitantes, un 12,5 % más que el año anterior.

El recorrido permanente reúne más de 650 obras y objetos que abarcan cinco siglos de historia de la Monarquía Española a través de las colecciones conservadas por Patrimonio Nacional. Entre ellas figuran piezas de El Greco, Caravaggio, Velázquez, Tiépolo y Goya, junto a tapices, carruajes, armaduras reales y otros objetos vinculados a la vida de la Corte. El museo exhibe además los restos arqueológicos de la muralla árabe del siglo IX.

Aniversario

El programa del tercer aniversario incorpora actividades especiales para acercar al público las colecciones y los procesos de conservación. Hasta el 3 de julio se celebrará una edición especial de Confluencias, un ciclo de encuentros informales en torno a piezas destacadas del museo que contará con la participación de conservadores y técnicos de Patrimonio Nacional y de distintos museos estatales.

Asimismo, la Galería ofrecerá visitas guiadas a sus almacenes de bienes culturales conducidas por el personal técnico del Departamento de Registro. Los participantes podrán conocer de primera mano los sistemas de almacenamiento y conservación de las colecciones, así como uno de los espacios más singulares del edificio desde el punto de vista arquitectónico.