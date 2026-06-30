¿Es correcto decir "en caso que" en vez de "en caso de que" ? La RAE resuelve la duda

Expresiones como "en caso de que llueva" forman parte del lenguaje cotidiano, pero no siempre se utilizan de la misma manera. La RAE y el Diccionario de la lengua española han recordado cuál es la construcción adecuada y advierten de un fallo habitual: eliminar la preposición "de" cuando la locución va seguida de "que".

Cuándo debe aparecer el "de"

Si la expresión introduce una oración subordinada, la forma correcta es "en caso de que". Por eso son adecuadas frases como 'En caso de que vengas, avísame' o 'En el caso de que haya una fuga de gas, nunca enciendas la luz'.

En cambio, escribir "en caso que haya una fuga de gas" supone un ejemplo de queísmo, es decir, la omisión indebida de una preposición que exige la construcción.

Hay una excepción

La confusión suele producirse porque existen otras locuciones con un significado similar. Además de "en caso de", el diccionario recoge "caso de" y "caso que".

En este último ejemplo, "caso que", la preposición no forma parte de la expresión, por lo que es correcto decir "Caso que acudiera, lo recibiríamos".

La diferencia, por tanto, no depende del verbo ni del contexto, sino de la locución elegida: "en caso de que" mantiene siempre la preposición, mientras que "caso que" constituye una construcción distinta y también válida.