Estalla la locura por el 30 aniversario de Pokémon: ya conocemos todos los productos y el mercado enloquece

The Pokémon Company ha presentado de forma oficial la línea masiva de productos de JCC Pokémon para la expansión especial Celebración 30.º Aniversario, que llegará a las tiendas de todo el mundo a partir del 16 de septiembre de 2026. Al tratarse de un set conmemorativo muy exclusivo, los sobres de mejora (que incluirán seis cartas holográficas, un Pikachu exclusivo y una energía foil garantizada) no se venderán de manera individual, sino que la única forma de conseguirlos será adquiriendo las cajas y colecciones oficiales programadas para este evento histórico.

La primera gran oleada de lanzamientos llegará a mediados de septiembre encabezada por la clásica Caja de Entrenador Élite (ETB), que incluirá nueve sobres y una carta promocional de Nidorina con arte alternativo.

Junto a ella debutarán la Colección con Póster (que trae las cartas promo de las tres aves legendarias de Kanto), las cajas de formato ex centradas en Sylveon y Greninja con sus respectivas versiones gigantes (Jumbo), y los blísters sencillos de dos sobres denominados colecciones Knock Out , ideales como formato de entrada.

En octubre se lanzará la segunda y tercera fase del aniversario, apostando por productos enfocados en el coleccionismo estético y el juego competitivo. Destacan las diez Minilatas conmemorativas Día y Noche que forman dos murales artísticos al juntarse.

También tendremos el Álbum oficial de carpetas con cinco sobres incluidos, y el demandado Booster Bundle con seis sobres limpios en su interior.

A finales de ese mismo mes, los jugadores competitivos recibirán los Mazos de Combate listos para jugar protagonizados por las cartas promocionales de Espeon ex y Umbreon ex.

El broche de oro llegará en noviembre con la cuarta oleada y los productos de gama alta, liderados por las espectaculares Colecciones Ultraprémium (UPC) Día y Noche, destinadas a ser las piezas de coleccionista más cotizadas. Cada una tendrá una carta exclusiva de Umbreon y Espeon.

Esta tanda de cierre se completará con la Colección Prémium de Ditto —que incorpora un expositor acrílico de exhibición— y los sets especiales con figuras coleccionables de alta calidad de Mew y Mewtwo, cerrando un despliegue histórico que coincidirá en el sector digital con el regreso de los videojuegos clásicos Rojo Fuego y Verde Hoja a Nintendo Switch.

Todo ello a partir del 16 de septiembre de 2026.