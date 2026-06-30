Manu Gómez: periodista y amigo infinito

Al entrar en El Junco de Santa Bárbara, se le iluminaba la cara. Eran las noches de jazz y jam session, cuando dejando atrás los azares de la jornada, Manu Gómez se entregaba a su otra gran pasión, la batería. Salir por Madrid con él era como cruzar la ciudad con una estrella del rock. Debía detenerse a cada paso para recibir saludos cariñosos aquí y allá, pero eran eso, saludos cariñosos, ninguno de compromiso. Manu Gómez, periodista y presentador, ha fallecido este martes a los 55 años, después de sufrir y luchar de un modo tan admirable, rezumando ganas de vivir, que no soy capaz de explicarlo sin perder el hilo por las mareas de la emoción. Que al periodismo español se le ha muerto el gran talento de la pantalla, pero a mí se me ha ido el amigo, el amigo infinito.

Su ilusión, presentar informativos. Lo consiguió. Y tanto. Lo hizo en aquella Intereconomía TV que fue, donde nos conocimos, y lo hizo hasta hace pocos meses en Aragón TV, convertido en el rey del informativo matinal de la autonómica aragonesa. Entretanto, coincidimos unos años en un mismo Gobierno, hasta 2018, él como jefe de prensa de Fátima Báñez, yo como asesor de Cultura de Íñigo Méndez de Vigo. En aquellos días, al terminar la jornada, a menudo en Mareta o Makkila, brindábamos por la vida y la amistad, pero nunca hablábamos de las cosas de la política, que a fin de cuentas eran una grosería al lado de la belleza que nos rodeaba. Y, siempre que había ocasión, la cena en el Cazorla de Castelló, y esa ensalada de ventresca con tomate, antes de apurar alguna copa, entre el Madrid de la bohemia y la vieja escuela de la vida nocturna, que por su empeño en el disfrute de los buenos momentos me dormí una noche en un rincón de Snobissimo.

Manu Gómez era una presencia serena y sonriente en cualquier circunstancia. Compartimos algunos momentos difíciles, en lo personal y en lo profesional, y mientras yo perdía pie en océanos de histeria, él no me dejaba naufragar, que tenía el don de la calma en medio de la tempestad, y la actitud de un luchador de la alegría que no está dispuesto a dejarse doblar la mano por las cruces del día a día. Escuchaba con paciencia las malas noticias y los desasosiegos de los demás con una sonrisa enigmática, como si tuviera siempre a punto la máquina de centrifugar los problemas de otros, y devolverlos sometidos a su verdadero lugar en el orden de las cosas de la vida. Fue siempre la paz y el optimismo. Fue la amistad. Fue también la libertad.

Vivía con arrolladora vitalidad su gran pasión, presentar informativos. Cuando lo hizo, porque lo hizo, y cuando dejó de hacerlo, porque siempre aspiraba a volver. No es que lo hiciese bien, es que era el mejor de su generación dando las noticias en la pantalla, y si las grandes cadenas no supieron dar con él a tiempo, nunca lo consideraré un demérito de mi amigo sino una muestra más de lo decepcionante, incompetente e injusto que acostumbra a ser este oficio. Lo gracioso es que le era indiferente, presentaba con idéntica ilusión en una cadena prestigiosa que en una pequeña televisión local.

Por asombroso que parezca, en tantos años compartidos, solo hemos actuado –es un decir– juntos en una ocasión. En el verano de 2023, se celebraba en Madrid la puesta de largo de mi novela Rosas de papel, que presentaría Luis Alberto de Cuenca. El moderador del coloquio me anunció su inesperada ausencia tan solo un par de horas antes. Llamé a Manu, que me había comunicado que no podía venir, y le pregunté si, ante el contratiempo, podría moderar la charla con el poeta: "Sí, claro". Llegó el primero a la cita, moderó el coloquio de manera magistral, y me hizo un traje inolvidable, entre lo amistoso y lo divertido, en su primera intervención, que arrancó carcajadas a mi izquierda a mi querido Luis Alberto. Nunca quiso explicarme cómo había resuelto su inconveniente para venir. No le daba importancia a las cosas que hacía por sus amigos. Tras el coloquio, durante la actuación de Santi Santos de Los Limones, como acostumbraba en mis fiestas, se subió con él al escenario armado con sus percusiones para acompañar la retahíla de clásicos del pop español.

A Manu Gómez lo quería y lo admiraba profesionalmente todo el mundo, por eso me pareció tan vil la campaña difamatoria de El País, El Diario y El Plural tras su llegada a Aragón TV. Pero ahora que ya no está, no tengo la menor intención de manchar su memoria con aquello; que, a pesar de las calumnias, por supuesto, llevó con toda serenidad. Cargue cada uno su conciencia.

Los últimos meses han sido muy duros para él. Nos hemos dejado una conversación pendiente, que nos prometimos por WhatsApp, porque el tratamiento le dejaba sin voz. Y hoy lo he llorado como a pocos, porque el mundo es un lugar más feo y más frío sin él, y me asedia una suerte de orfandad al repasar la agenda de mi teléfono. Pero sé que mañana volveré a sonreír pensando en la fortuna de haber sido su amigo, de haber compartido lo bueno y lo malo, y podré, en fin, cantarle lo que Los Secretos en el homenaje a su fallecido batería Canito: "El sol está en lo alto / pero hay lluvia en mi corazón…/ Adiós amigo / nos volveremos a ver / y cuando estemos juntos / volveremos a beber".

Descansa en paz.