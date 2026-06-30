Juan Tranche (Madrid, 1979) ha encontrado en la Antigua Roma su fuente de inspiración. En su nueva novela, Innocentia (Planeta), propone al lector una historia ambientada en la provincia de la Bética, donde varias niñas comienzan a desaparecer de sus hogares en plena noche sin dejar rastro. El miedo se extiende rápidamente entre las familias, mientras las autoridades locales deciden mirar hacia otro lado y ocultar la tragedia.

La pretensión del autor era escribir un libro diferente y entretenido, "un thriller histórico o una novela negra ambientada en la época romana". "Los investigadores hoy en día llevan placa de policía, vaqueros y una pistola; en aquella época, en cambio, llevaban una túnica y un puñal", bromea.

"Quería ver cómo serían en la Antigua Roma algunos de los crímenes que suceden hoy en día", asegura el autor a Libertad Digital. "Hay trata de blancas, tráfico infantil, algo que, desgraciadamente, está muy presente en nuestros días. Quería ver cómo se podía investigar un caso así en la Antigua Roma". En aquella época no existía la figura del investigador policial: "Un caso así lo perseguiría el afectado, del mismo modo que sabemos que cuando había robos en las ciudades se organizaban patrullas vecinales", añade.

La gran mayoría de los personajes están basados en personas reales, incluido el protagonista: Marciano Tauro, un antiguo centurión retirado en Augusta Emerita. "Ya existían James Bond en la época romana. El servicio secreto del emperador existía y en el periodo que he elegido para ambientar esta trama es cuando estos agentes secretos estaban en auge. Había muchísimas conspiraciones. La investigación de la desaparición de las niñas la dirige Marciano Tauro, un antiguo miembro del servicio secreto, un personaje que existió de verdad del que nos ha llegado solamente una cita. Para los que hayan visto la película Gladiator 2, es quien mata a Macrino, el personaje que interpreta Denzel Washington".

Marciano Tauro "es un héroe crepuscular que viene de las legiones, con un sentido del deber, del honor y de la justicia muy alto". "Era —continúa Tranche— un esbirro de Julia Mesa", una de las mujeres más poderosas e influyentes de la Antigua Roma, quien rompió las barreras de género en las instituciones imperiales al convertirse en la primera mujer admitida en el Senado romano.

El protagonista y su mujer, Domicia, investigarán la desaparición de tres niñas, un asunto que, en el siglo III, solo habría sido tema de conversación si pertenecían a la clase alta, especialmente si eran patricias: "Una mulier o una femina le importaba a un romano tres narices".

Corrupción

La novela se ambienta en el año 222 d. C., uno de los momentos más oscuros de la historia de Roma. "Comienza justo antes de que llegue al poder el emperador Alejandro Severo, antesala de la decadencia del Imperio justo a partir del siglo III. Esa crisis institucional, moral y económica es el caldo de cultivo perfecto para que alguien decida tomarse la justicia de su mano".

Juan Tranche | Innocent

Tranche se aleja de los anfiteatros para enfangarse en las cloacas de la corrupción, un mal que emponzoña a la clase política desde Roma hasta la actualidad. El propio lema de la novela lo resume a la perfección: "Cuando el poder compra el silencio, la inocencia se paga con sangre".

"Si hay una sociedad a la que nos parecemos es a la sociedad romana. Esa corrupción del Senado la vemos en la política de hoy en día en muchas ocasiones. Entre unos y otros se protegían para evitar que cayeran los más poderosos. Esa impunidad de los poderosos la vemos en la novela y también hoy en día. Había —y hay— acuerdos entre unos y otros, complots y artimañas para evitar que los grandes puedan caer. En la Antigua Roma se trabajaba sobre todo en las alianzas, incluso las matrimoniales con intereses políticos", asegura el escritor madrileño.

"Te pones a analizar y somos muy parecidos a la Antigua Roma. Nuestra idiosincrasia es la de los romanos. Estoy convencido de que la política y la corrupción sería uno de los temas más recurrentes en las tabernas. La diferencia es que el cursus honorum, que así se llamaba, representaba a los ciudadanos con su dinero. Para que tú le votaras, invertía en carreras en el circo o juegos de gladiadores. Entendían que aquel que era bueno organizando asuntos en el anfiteatro, era bueno con los asuntos de la ciudad. Eso sí que ha cambiado y ocurre al revés. Hoy casi van a coger el dinero", comenta. Otras costumbres tampoco han cambiado, recuerda Tranche, como la pasión por los espectáculos y el gusto por las tabernas.

Hispania

Tranche recrea una ciudad de la Hispania romana repleta de diferentes artesanos, "gente trabajadora que trataba de buscarse el día a día", que convivía "con muchísimos esclavos también, gente que malvivía, frente a esas grandes élites que celebraban todos estos banquetes".

La novela sucede en Sucaelo, que hoy en día sería Alcalá la Real. "Me ha costado bastante encontrar cómo se podían regir ciertas cosas en una ciudad de este tipo. Es la parte de la documentación que más me ha costado. Es muy parecido a lo tenemos hoy en día, lo único que todo dependía de un gobernador que, a su vez, dependía de Roma. Si un gobernador de una provincia se enriqueciera a manos llenas, el Senado le pedía cuentas".

Los escándalos de la capital afectaban directamente a las provincias. "Es como una onda expansiva. En el mismo momento en el que el Imperio empieza a hacer aguas en esa crisis, muchas ciudades fueron abandonadas", concluye el autor, que ha publicado otras novelas ambientadas en este período como Spiculus (2021), su debut literario, y Gladiadoras. El duelo de la eternidad (2023).