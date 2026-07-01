Donny Cates, el guionista que convirtió a Hulk en una nave espacial

Hablemos de Don. Donny Cates llegó a Marvel a finales de la década de 2010 y puso la editorial patas arriba con historias oscuras y con un toque macarra muy característico. Empezó haciendo ruido en Doctor Strange y Thanos, donde se sacó de la manga al genial Cosmic Ghost Rider, pero el verdadero pelotazo lo dio cuando se encargó de Venom junto al dibujante Ryan Stegman o el español Iban Coello. Cates cogió al simbionte y cambió su mitología para siempre al inventarse a Knull, el Dios de la Oscuridad y señor de los simbiontes. La cosa se le fue tanto de las manos que acabó montando los eventos Absolute Carnage y King in Black, que incluyeron a todo el universo Marvel. Historias locas, pero originales, que aumentaban el lore y sobre todo que entretenían.

Como vieron que todo lo que tocaba lo convertía en oro, en Marvel le soltaron los mandos de dos pesos pesados: Thor y Hulk. Al Dios del Trueno lo puso a sufrir como el nuevo Rey de Asgard contra el Invierno Negro, y con Hulk la historia no fue diferente porque Donny, en este cómic que hoy traemos aquí, convirtió a Hulk en... una especie de nave espacial pilotada por la mente de Bruce Banner. Toma ya. Y sin edulcorantes.

Esta idea es de las más locas que han surgido alrededor de Hulk desde hace mucho tiempo porque a cualquiera que le digas que su nuevo rol será el de una nave espacial pilotada por Banner... En fin, solo Cates podría publicar esto y que Marvel se lo aprobase. Y encima logró la aceptación del público. No en su mayoría, pero sí en general.

La pregunta que se harán ustedes es la siguiente: ¿Cómo explicó Cates el tema de la nave espacial? Pues básicamente nos contó que Banner, asustado por las últimas pérdidas de control de Hulk, decidió apoderarse del control usando cirugía cibernética. Bruce Banner pilotaba mentalmente desde una cabina holográfica en su cabeza, mientras usa al "Hulk Salvaje" como combustible. Banner encerró la consciencia de Hulk en una simulación mental llamada la "Sala de Máquinas", donde lo obliga a pelear contra monstruos sin parar aprovechando esa rabia como gasolina.

El cómic, como ya se pueden imaginar, es una auténtica locura y solo recomendable para gente que quiera algo bizarro. Si solo conoces al Hulk tradicional y eres conservador con sus historias, no es material para ti. Si por el contrario eres de los que aceptan locuras de este tipo te va a encantar, porque a loco no gana nadie al bueno de Cates. A mí particularmente me ha entretenido y es lo que le pido a un guion de Donny. Me gustan más las etapas recientes de Hulk con Al Ewing o Phillip Kennedy Johnson. Ahí también nos metemos en la ciencia ficción con Inmortal Hulk o la etapa actual repleta de monstruos, pero no es tan ciberloco como lo de Cates.

Y sin duda me quedo con el primer y segundo arco de los tres que hay aquí porque tenemos el origen de este nuevo Hulk, peleas contra todo el universo Marvel incluyendo héroes y villanos, mundos alternativos y encima aparecen Thor y Spiderman para convertirse en algo que no te esperas ni de lejos. Es tan loco que entre mamporro y mamporro se te escapará alguna risa ante la bizarrada que estás leyendo. Y sí, por supuesto que se fríen a tortazos Thor y Hulk, así que solo por eso ya vale la pena echarle un vistazo.

A nivel artístico eligió bien Cates a sus lugartenientes. Ryan Ottley fue el elegido para dar vida visual a este intenso guion y le quedó maravillosamente su primer arco.

A Ryan se une otro artista que aquí siempre trataremos como lo que es, un genio, el uruguayo Martín Cóccolo, que firma el segundo arco con Thor y Hulk dándose de lo lindo.

Por último comentar que lamentablemente para todos nosotros, Donny Cates no pasa por su mejor momento actual tras un accidente que casi le cuesta la vida. La carrera de Cates se frenó en seco en 2023 tras sufrir un brutal accidente de tráfico en Uber que le causó una hemorragia cerebral, fracturas faciales y una amnesia tan severa que borró meses de sus recuerdos, obligándole a reaprender tareas básicas como hablar bien, comer o atarse los cordones.

El propio Cates lo contaba así: "Estaba en el asiento trasero de un automóvil saliendo de la autopista cuando un camión nos atropelló por detrás, enviando mi cabeza no solo a la consola del medio sino también a mi computadora portátil abierta. El resultado de lo cual destrozó mi cavidad orbital, cortó mi cabeza y me abrió la cabeza como una uva, y causó una cantidad no insignificante de sangrado en mi cerebro. Entonces, sí, para mí, estaba en un automóvil que se dirigía al aeropuerto y luego boom… me teletransporté a la sala de emergencias de un hospital sin una idea real de qué diablos había pasado o quién era yo o… sí. No es lo que más me ha gustado de lo que ha pasado este año. Y ha sido… un año extraño".

Ojalá podamos recuperar al Cates de siempre, pero mientras eso ocurre, este tipo de historias son perfectas para los amantes de lo bizarro.

Por último, la edición incluye sobrecubierta y debajo de la misma esta imagen:

Conclusión: si ya tienes bagaje con Hulk y te gustan las locuras de Cates, premio. Si por el contrario eres un lector más tradicional te recomendaría otras opciones con mucha ciencia ficción, pero sin tanta locura. Planeta Hulk, por ejemplo. Ottley y Cóccolo están magníficos. Si gustan, disfruten de la lectura.

*Apartado técnico del cómic: guion de Donny Cates, dibujo con Ryan Ottley, contiene Hulk 1-14, Hulk Vs. Thor: Banner of War Alpha y Thor 25 y 26 y material de Free Comic Book Day – The Avengers/Hulk 2021, cartoné tapa dura, editorial Panini, 432 páginas y un precio de 48 euros.