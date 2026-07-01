Se acabó el formato físico, al menos en una de las consolas más importantes de la historia. PlayStation confirmó en su blog oficial que dejará de producir juegos en físico a partir de enero de 2028. Los nuevos títulos se lanzarán únicamente en la PlayStation Store y en tiendas a través, exclusivamente, del formato digital.

Este es el comunicado de PlayStation:

Important updates: News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

"Después de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente en formato digital. Esta transición no afecta a los juegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico. Es hora de adaptarse a las tendencias de consumo, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día"

Sony produce consolas y videojuegos PlayStation desde el 3 de diciembre de 1994, fecha en la que se lanzó la primera consola PlayStation (PS1) en Japón. Sony fundó la división Sony Computer Entertainment (actualmente Sony Interactive Entertainment) en noviembre de 1993, iniciando una de las marcas más exitosas de la historia de los videojuegos que abarca ya cinco generaciones de consolas de sobremesa y varios dispositivos portátiles.

El modelo de producción de la compañía se encamina ahora hacia una transformación histórica debido a la evolución digital. Actualmente se compran unos 318 millones de videojuegos de PlayStation al año en todo el mundo y el 85% de los juegos ya se compran mediante descarga digital.