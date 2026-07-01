"Juego limpio" o "fair play": esta es la opción correcta según la Fundéu

La Fundación del Español Urgente recomienda utilizar la expresión "juego limpio" en lugar del anglicismo fair play para referirse a una conducta íntegra, respetuosa y acorde con las normas en el ámbito deportivo.

La entidad explica que, pese a que en los medios de comunicación es habitual encontrar expresiones como fair play o incluso fair-play, el español dispone de una alternativa plenamente válida y recogida en el Diccionario de la lengua española, por lo que el extranjerismo resulta innecesario.

FundéuRAE recuerda que el Diccionario panhispánico de dudas ya señala que, para aludir a la "conducta honrada en una competición o juego", debe emplearse la expresión "juego limpio". Asimismo, dependiendo del contexto, también pueden utilizarse palabras como "deportividad", "honradez" o "integridad".

En el ámbito económico del deporte

La recomendación se extiende a otra expresión muy utilizada en la información deportiva: "fair play financiero". Según FundéuRAE, también en este caso es preferible recurrir a la forma española "juego limpio financiero" para referirse a las normas destinadas a garantizar el equilibrio económico de los clubes.

Como ejemplo, la fundación señala que, en lugar de escribir "Cuatro equipos de la Euroliga incumplieron el fair play financiero", lo adecuado sería redactar "Cuatro equipos de la Euroliga incumplieron el juego limpio financiero".

Por otro lado, propone sustituir construcciones habituales como "Estos son algunos de los momentos de fair play más recordados en la historia de los mundiales" por "Estos son algunos de los momentos de juego limpio más recordados en la historia de los mundiales".

Del mismo modo, considera preferible escribir "El gesto de Pérez de Vargas en el Mundial de balonmano, el mejor ejemplo de juego limpio de 2025" en lugar de emplear la expresión inglesa.