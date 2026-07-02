¿Se dice "indexar" o "indizar"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

La duda sobre si debe decirse "indexar" o "indizar" vuelve a aparecer con frecuencia en textos económicos, informáticos y periodísticos. La Real Academia Española, a través del Diccionario panhispánico de dudas (DPD), aclara que ambas formas verbales son correctas, aunque no tienen el mismo grado de uso.

Según explica la institución, tanto "indexar" como "indizar" son válidas para referirse al proceso de introducir o registrar datos en un índice, así como a la actualización automática de valores en función de un índice de referencia, especialmente en ámbitos como la economía o la informática.

Sin embargo, la RAE precisa que "indexar" es la forma más extendida en el uso actual, especialmente en medios de comunicación y en el lenguaje técnico habitual.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «indexar» o «indizar»? Ambas formas verbales son válidas, pero «indexar» es la de uso más frecuente. Más información: https://t.co/Q7RklRQAFj. pic.twitter.com/f1TAP772Qi — RAE (@RAEinforma) June 28, 2026

El término "indizar" , por su parte, también es correcto desde el punto de vista normativo, pero aparece con menor frecuencia en el uso cotidiano, quedando en muchos casos como una alternativa menos común.

La consulta está recogida en el propio Diccionario panhispánico de dudas, que sirve como referencia para resolver cuestiones de uso y normativa del español actual en casos de doble forma válida.

De este modo, la institución no desaconseja ninguna de las dos variantes, pero sí constata una clara preferencia de uso por "indexar"en el español contemporáneo.