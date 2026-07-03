¿"Acompáñenos" o "acompáñennos"? La RAE resuelve la duda sobre el uso de la doble "n"

La Real Academia Española (RAE) ha resuelto una duda ortográfica frecuente sobre el uso de la doble "n" en palabras como "acompáñennos". Aunque la secuencia "nn" puede resultar llamativa, la institución recuerda que es completamente válida en español y cumple una función para distinguir formas verbales con distinto destinatario.

Según explica la RAE, la secuencia "-nn-" aparece cuando confluyen dos letras "n" por razones morfológicas y permite diferenciar "acompáñennos" —dirigido a ustedes— de "acompáñenos" —dirigido a usted—. De este modo, ambas formas son correctas, pero no significan lo mismo ni se emplean en las mismas situaciones.

¿Por qué aparecen dos letras iguales?

La Academia señala en la Ortografía de la lengua española que, aunque en español no son habituales las secuencias de dos consonantes iguales dentro de una misma palabra, sí pueden aparecer cuando entran en contacto un verbo y los pronombres enclíticos.

En el caso de "acompáñennos", la primera "n" forma parte de la terminación verbal correspondiente al imperativo de ustedes —"acompañen"—, mientras que la segunda pertenece al pronombre "nos". Por esa razón, la grafía con doble "n" debe mantenerse y no simplificarse.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es válida la secuencia «nn» en español en casos como «acompáñennos»? Sí. La secuencia «-nn-» permite distinguir «acompáñennos (ustedes)» de «acompáñenos (usted)». Más información: https://t.co/X2hkoU3wMV. pic.twitter.com/4uKB8p7zJm — RAE (@RAEinforma) June 19, 2026

Otros casos similares

La misma regla se aplica en otros verbos construidos de la misma forma. Así, son correctas expresiones como "dígannos", "cuéntennos", "explíquennos", "envíennos" o "escríbannos", en las que la doble "n" responde al mismo criterio gramatical.

En cambio, cuando el mandato se dirige a una sola persona, las formas correctas son "díganos", "cuéntenos", "explíquenos", "envíenos" o "escríbanos", con una sola "n".

La RAE recuerda que estas secuencias de consonantes iguales constituyen una excepción prevista por la ortografía del español y que no deben modificarse para evitar la repetición de letras, ya que cumplen una función diferenciadora en la lengua.