Diez años de prisión por robar cartas Pokémon y decir que le habían obligado a hacerlo

Diez años de prisión por robar cartas Pokémon. Esa es la pena que tendrá que cumplir Joseph Trevor Wilson, de 36 años. En concreto fue condenado a entre diez años y medio y catorce años de prisión por el asalto a una tienda en Wilmington, Estados Unidos.
Joseph entró en la tienda haciéndose pasar por un cliente más y arrancó con el robo. Usó un spray de pimienta contra uno de los empleados, le ató y después sustrajo un total de 21.000 dólares en cartas. También se llevó dinero en efectivo y un teléfono móvil.
En el momento del juicio, el acusado llegó a decir que fue obligado a realizar el atraco por otros dos hombres, pero no pudo demostrarlo. Le declararon culpable de robo a mano armada, secuestro en segundo grado y posesión de drogas.
En Estados Unidos, el caos es total y los robos se multiplican. Se han producido múltiples asaltos en estados como California y Nueva York. En un solo robo rápido en Burbank, los delincuentes sustrajeron un botín valorado en 100.000 dólares. Seleccionan las cartas más caras, las cuales suelen estar en vitrinas, entran y se las llevan. Como en las joyerías, pero con cartas.
En junio de 2024, una banda asaltó una tienda especializada en cartas aquí en España, concretamente en Alcalá de Henares. Los delincuentes realizaron un robo extremadamente rápido y limpio, llevándose un botín valorado en entre 20.000 y 30.000 euros en mercancía. La tienda se llamaba Tsuki Center.