Vuelve la sensualidad y la locura en 'Harleen': nueva edición del eterno romance tóxico del Joker

No es fácil hacer cosas nuevas con material muchas veces tratado. Por eso no era sencillo coger la historia tóxica de amor entre el Joker y Harley Quinn y darle una más que notable vuelta de tuerca. Ya analizamos en su día este Harleen con la edición que sacó la desaparecida ECC, pero en este caso vamos a ver los detalles que aporta Panini a este cómic a través de una nueva edición.

Vamos primero con este análisis del nuevo formato y después recordamos los puntos fuertes de guion y fondo de esta maravillosa idea guionizada por Stjepan Šejić.

La edición de Panini es a lo grande, con un formato de tamaño europeo abrumador que marca la línea a seguir con el tomo. Perfecto para este trabajo y con ese toque europeo que se adapta a la perfección al dibujo de Šejić. La portada lo dice todo:

Además se incluye la sobrecubierta con ese dibujo de Harley que cambia según la quitas o la dejas puesta. Una delicia para coleccionistas que refleja la tristeza que puede haber detrás de una sonrisa:

Y como no incluye muchos extras, como portadas alternativas y bocetos del guion.

Analizada la nueva edición, vamos con el contenido, pero antes, apartado técnico del cómic: guion y dibujo de Stjepan Šejić, contiene Harleen books one, two, three USA, editorial Panini, tamaño de 24.5 x 31.5, cartoné tapa dura con sobrecubierta, 208 páginas y un precio de 45 euros.

De la psiquiatría a la locura por Stjepan Šejić

Stjepan Šejić hizo lo que podríamos llamar una investigación literaria sin precedentes sobre la salud mental en el Asilo Arkham. La doctora Harleen Quinzel es la protagonista absoluta de un cómic que narra su trágico paso desde la psiquiatría clínica hasta la demencia criminal, dejando de lado ese rol secundario que suele tener siempre en las historias que comparte con el Joker.

La investigación sobre este descenso a los infiernos corre a cargo del autor completo croata Stjepan Šejić, quien ejerce de guionista y dibujante para mayor reconocimiento por el resultado final. Šejić usa los encuentros de la doctora con el Joker como el catalizador definitivo de su transformación y aunque Quinzel intenta combatir la oscuridad de Gotham con luz acaba tocando fondo por aquello que ha jurado destruir.

Esta es una historia muy actual porque es una víctima de sus propias obsesiones y de la capacidad manipuladora de un payaso sin alma. Además, Stjepan Šejić mantiene bajo estricto sumario si los sentimientos del Joker son reales o parte de un juego cruel y eso hace que nunca sepas si el amor es recíproco o unilateral.

El informe de Šejić no se limita a la doctora y en este ecosistema de corrupción mental, Harvey Dent (Dos Caras) se convierte en un secundario que redondea el pastel. La obra actualiza de forma brillante una premisa que ya se anticipaba en anteriores crisis de la ciudad: la teoría de que la locura está a tan solo un empujón de distancia. Nolan lo decía en sus películas y aquí queda patente. Tanto Quinzel como Dent ejemplifican cómo el uso de un extremo para erradicar otro termina por destruir al individuo. Y sí, aquí también veremos a Batman, sin embargo, el caballero oscuro solo hará de espectador que ve venir la debacle mental de Harley.

A nivel gráfico, descomunal trabajo de Stjepan Šejić:

Su estilo generó polémica ya que para algunos críticos hay un exceso de idealización visual en los criminales, dotando al dueto entre Quinzel y el Joker de una sensualidad que, mal llevado, podía entrar dentro del campo de la novela erótica. Demasiado guapos, decían. Pero Stjepan Šejić lo hace muy bien y esa belleza estilosa de ambos solo es una forma más de reflejar también la atracción por la locura y la pérdida del control.

Conclusión: estamos ante una obra sobresaliente y original que obliga al lector a mirar al monstruo de Gotham a través de los ojos de la mujer que intentó salvarlo. La calidad de la edición se nota y ese juego entre sobrecubierta y portada da el toque necesario para ver la dualidad que hay en el contenido del cómic. Pese a que sigue patrones parecidos, Panini ofrece algo más que ECC y eso puede atraer a los completistas. Por otro lado, si no lo has leído nunca, es una buena oportunidad de disfrutar un ‘perfume’ de gran aroma y notable envoltorio. Si gustan, disfruten de la lectura.