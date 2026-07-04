¿Se pone punto después de unas comillas si antes hay un signo de interrogación? La RAE responde

Las dudas sobre puntuación son frecuentes, especialmente cuando coinciden varios signos en una misma frase. Una de las consultas más habituales es si debe escribirse un punto después de unas comillas cuando el texto citado termina con un signo de interrogación. La Real Academia Española (RAE) responde de forma clara: sí, el punto debe escribirse después de las comillas de cierre.

Según recoge el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) de la RAE, cuando un enunciado finaliza con unas comillas, el punto que cierra la oración se coloca siempre detrás de las comillas, incluso si la cita termina con un signo de interrogación o de exclamación.

La Academia ofrece el siguiente ejemplo: "Preguntó: '¿Quién ha venido?'". En este caso, el signo de interrogación forma parte del texto citado, mientras que el punto pertenece al enunciado completo, por lo que ambos deben aparecer.

#ConsultasDeLaSemana | Si después de un signo de interrogación van comillas, ¿se pone punto detrás? Sí; si un enunciado termina con comillas, debe escribirse un punto detrás de ellas aunque estén precedidas por un signo de cierre de interrogación: Preguntó: «¿Quién ha venido?». pic.twitter.com/NGOGbOsVag — RAE (@RAEinforma) July 1, 2026

Cada signo cumple una función distinta

La RAE explica que los signos de interrogación y exclamación delimitan preguntas o exclamaciones, pero no sustituyen necesariamente al punto que corresponde al conjunto de la oración.

Por ese motivo, cuando una cita entre comillas constituye una pregunta, pero toda la frase es un enunciado declarativo, el punto final sigue siendo obligatorio y se escribe después de las comillas de cierre.

Qué dice la RAE sobre las comillas

El Diccionario panhispánico de dudas también recuerda que las comillas se utilizan para reproducir citas textuales, destacar palabras o expresiones y señalar determinados usos especiales del lenguaje.

En cuanto a la puntuación, la norma general establece que el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos se escriben siempre detrás de las comillas de cierre, nunca antes de ellas.

Los signos de interrogación y de exclamación constituyen una excepción parcial, ya que pueden situarse dentro o fuera de las comillas dependiendo de si afectan únicamente al texto citado o a toda la oración.